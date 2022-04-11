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Захарова рассказала, как обучали боевиков, совершивших провокацию в Буче - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782862389.html
Захарова рассказала, как обучали боевиков, совершивших провокацию в Буче
Захарова рассказала, как обучали боевиков, совершивших провокацию в Буче - РИА Новости, 11.04.2022
Захарова рассказала, как обучали боевиков, совершивших провокацию в Буче
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к ученым всего мира расследовать причины, которые... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:57
2022-04-11T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
алексей арестович
дмитрий песков
киевская область
россия
москва
wikipedia
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к ученым всего мира расследовать причины, которые привели к зверствам в Буче, и рассказала, как натаскивали украинских боевиков, процитировав Алексея Арестовича."Глава МИД Украины Кулеба призвал учёных всего мира расследовать причины, которые, по его словам, подпитывались годами, и которые привели к "зверствам, совершенным российскими войсками" в Буче: "На протяжении многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигают ненависть, дегуманизируют украинцев, поощряют превосходство России и прокладывают путь для этих зверств. Я призываю академиков всего мира исследовать, что привело к Буче", - написала Захарова в Telegram-канале.На призыв Кулебы, по словам Захаровой, откликнулся Алексей Арестович, расписавший алгоритм действий для пробуждения патриотизма среди украинцев."Значит, вот кнопки, на которые надо жать. Надо вызвать тревогу сообщением, потом надо чувство вины вызвать обязательно: "Пока пацаны там в окопах, вы тут, сволочи, в Киеве жируете, вы позволяете себе по ночным клубам ходить". Или там "Вы не платите на армию". Потом нужно "нажать" на потребности безопасности. Потом нужно "сделать принадлежность к значимой группе", поощрить..." - привела Захарова цитату Арестовича."Именно так натаскивали тех украинских боевиков, кто совершил преступную провокацию в Буче. В следующий раз Кулебе надо обращаться не к "академикам мира", а, как его называет Википедия, "политику, разведчику, блогеру, политическому и военному обозревателю, колумнисту интернет-СМИ, актёру, организатору психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки военным", которые воевали с жителями Донбасса в период 2014—2017, Алексею Арестовичу. Он расскажет, как на Украине создавали киборгов", - написала Захарова.Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220409/bucha-1782660652.html
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782696924.html
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в мире, алексей арестович , дмитрий песков, киевская область, россия, москва, wikipedia, мид украины, совет безопасности оон, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:57 11.04.2022
 
Захарова рассказала, как обучали боевиков, совершивших провокацию в Буче

Захарова рассказала, как натаскивали украинских боевиков, совершивших провокацию в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к ученым всего мира расследовать причины, которые привели к зверствам в Буче, и рассказала, как натаскивали украинских боевиков, процитировав Алексея Арестовича.
"Глава МИД Украины Кулеба призвал учёных всего мира расследовать причины, которые, по его словам, подпитывались годами, и которые привели к "зверствам, совершенным российскими войсками" в Буче: "На протяжении многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигают ненависть, дегуманизируют украинцев, поощряют превосходство России и прокладывают путь для этих зверств. Я призываю академиков всего мира исследовать, что привело к Буче", - написала Захарова в Telegram-канале.
На призыв Кулебы, по словам Захаровой, откликнулся Алексей Арестович, расписавший алгоритм действий для пробуждения патриотизма среди украинцев.
"Значит, вот кнопки, на которые надо жать. Надо вызвать тревогу сообщением, потом надо чувство вины вызвать обязательно: "Пока пацаны там в окопах, вы тут, сволочи, в Киеве жируете, вы позволяете себе по ночным клубам ходить". Или там "Вы не платите на армию". Потом нужно "нажать" на потребности безопасности. Потом нужно "сделать принадлежность к значимой группе", поощрить..." - привела Захарова цитату Арестовича.
"Именно так натаскивали тех украинских боевиков, кто совершил преступную провокацию в Буче. В следующий раз Кулебе надо обращаться не к "академикам мира", а, как его называет Википедия, "политику, разведчику, блогеру, политическому и военному обозревателю, колумнисту интернет-СМИ, актёру, организатору психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки военным", которые воевали с жителями Донбасса в период 2014—2017, Алексею Арестовичу. Он расскажет, как на Украине создавали киборгов", - написала Захарова.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 10:54
Зеленский: в Европе просят доказать непричастность Киева к событиям в Буче
Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 17:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Венгрия выступила за независимое расследование событий в Буче
 
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