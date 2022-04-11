https://ria.ru/20220411/ukraina-1782861294.html

Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение

Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение - РИА Новости, 11.04.2022

Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение

Украине нужно тяжелое вооружение, времени на отговорки у партнеров нет, нужно проявить креативность, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:51

2022-04-11T10:51

2022-04-11T11:22

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

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анналена бербок

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. Украине нужно тяжелое вооружение, времени на отговорки у партнеров нет, нужно проявить креативность, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться. Мы делаем это совместно с нашими международными партнерами, вместе с европейскими партнерами мы предоставляем дальнейшие миллионы… Но ясно, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма", - заявила немецкий министр журналистам в Люксембурге в понедельник.По словам Бербок, "противозаконная война на Украине" также влияет на продовольственную ситуацию во всем мире, "уже сейчас наблюдаем взрывной рост цен на продукты питания в мире, это будет иметь фатальные последствия". Она назвала "одним из основных приоритетов ЕС" снабжение продовольствием особенно затронутых регионов. Бербок заявила, что отправится в понедельник в африканский регион Сахель, чтобы обсудить продовольственные вопросы с представителями на местах."Есть абсолютно четкая общеевропейская позиция, что мы по всем каналам, ведутся ли переговоры, телефонные звонки или делаются ли заявления для прессы, ясно и четко заявляем этому российскому правительству и российскому президенту: бомбардировки Украины должны быть немедленно прекращены, немедленно должно быть прекращено, что невинные люди, семьи подвергаются бомбардировкам, расстреливаются, убиваются, осада городов… должна быть немедленно прекращена", - сказала журналистам глава МИД ФРГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/s-300-1782852131.html

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, германия, мид германии, анналена бербок, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр