10:51 11.04.2022 (обновлено: 11:22 11.04.2022)
Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение
Глава МИД ФРГ Бербок: времени на отговорки нет, Украине нужно тяжелое вооружение
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. Украине нужно тяжелое вооружение, времени на отговорки у партнеров нет, нужно проявить креативность, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться. Мы делаем это совместно с нашими международными партнерами, вместе с европейскими партнерами мы предоставляем дальнейшие миллионы… Но ясно, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма", - заявила немецкий министр журналистам в Люксембурге в понедельник.
По словам Бербок, "противозаконная война на Украине" также влияет на продовольственную ситуацию во всем мире, "уже сейчас наблюдаем взрывной рост цен на продукты питания в мире, это будет иметь фатальные последствия". Она назвала "одним из основных приоритетов ЕС" снабжение продовольствием особенно затронутых регионов. Бербок заявила, что отправится в понедельник в африканский регион Сахель, чтобы обсудить продовольственные вопросы с представителями на местах.
"Есть абсолютно четкая общеевропейская позиция, что мы по всем каналам, ведутся ли переговоры, телефонные звонки или делаются ли заявления для прессы, ясно и четко заявляем этому российскому правительству и российскому президенту: бомбардировки Украины должны быть немедленно прекращены, немедленно должно быть прекращено, что невинные люди, семьи подвергаются бомбардировкам, расстреливаются, убиваются, осада городов… должна быть немедленно прекращена", - сказала журналистам глава МИД ФРГ.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.