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Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782853517.html
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе - РИА Новости, 11.04.2022
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе
Российская армия ночью высокоточными ударами уничтожила украинские комплексы противовоздушной обороны "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в Донбассе, заявил официальный... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:21
2022-04-11T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
игорь конашенков
донбасс
оса (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская армия ночью высокоточными ударами уничтожила украинские комплексы противовоздушной обороны "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ", - сказал он.
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безопасность, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), игорь конашенков, донбасс, оса (зенитный ракетный комплекс)
10:21 11.04.2022
 
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе

Конашенков: ВС России уничтожили украинские комплексы ПВО "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская армия ночью высокоточными ударами уничтожила украинские комплексы противовоздушной обороны "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаБук (зенитный ракетный комплекс)Игорь КонашенковДонбассОса (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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