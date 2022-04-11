https://ria.ru/20220411/ukraina-1782853517.html
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе - РИА Новости, 11.04.2022
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе
Российская армия ночью высокоточными ударами уничтожила украинские комплексы противовоздушной обороны "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в Донбассе, заявил официальный... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:21
2022-04-11T10:21
2022-04-11T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
игорь конашенков
донбасс
оса (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская армия ночью высокоточными ударами уничтожила украинские комплексы противовоздушной обороны "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ", - сказал он.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), игорь конашенков, донбасс, оса (зенитный ракетный комплекс)
Российские войска уничтожили украинские комплексы ПВО в Донбассе
Конашенков: ВС России уничтожили украинские комплексы ПВО "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в Донбассе