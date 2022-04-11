https://ria.ru/20220411/ukraina-1782853256.html
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине, заявил в понедельник на брифинге официальный РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:20
2022-04-11T10:20
2022-04-11T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николаев (украина)
донецкая область
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков.Он добавил, что в результате высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782759346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), донецкая область, признание днр и лнр в россии
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и локатор С-300 на Украине