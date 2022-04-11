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Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782853256.html
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине, заявил в понедельник на брифинге официальный РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:20
2022-04-11T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николаев (украина)
донецкая область
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков.Он добавил, что в результате высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов.
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в мире, николаев (украина), донецкая область, признание днр и лнр в россии
10:20 11.04.2022
 
Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и локатор С-300 на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСнаряды и боеприпасы ВСУ
Снаряды и боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Снаряды и боеприпасы ВСУ
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков.
Он добавил, что в результате высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов.
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