https://ria.ru/20220411/ukraina-1782853256.html

Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022

Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине, заявил в понедельник на брифинге официальный РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:20

2022-04-11T10:20

2022-04-11T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

николаев (украина)

донецкая область

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков.Он добавил, что в результате высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782759346.html

николаев (украина)

донецкая область

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Мадина Моргоева

в мире, николаев (украина), донецкая область, признание днр и лнр в россии