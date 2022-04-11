https://ria.ru/20220411/ukraina-1782851675.html
Российская авиация поразила 78 военных объектов на Украине
Российская авиация поразила 78 военных объектов на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Российская авиация поразила 78 военных объектов на Украине
Авиация Воздушно-космических сил РФ поразила еще 78 военных объектов Украины, в том числе 58 опорных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:11
2022-04-11T10:11
2022-04-11T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация Воздушно-космических сил РФ поразила еще 78 военных объектов Украины, в том числе 58 опорных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:11 11.04.2022 (обновлено: 10:18 11.04.2022)
Российская авиация поразила 78 военных объектов на Украине
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 78 военных объектов на Украине