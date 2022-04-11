https://ria.ru/20220411/ukraina-1782851675.html

Российская авиация поразила 78 военных объектов на Украине

Российская авиация поразила 78 военных объектов на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Российская авиация поразила 78 военных объектов на Украине

Авиация Воздушно-космических сил РФ поразила еще 78 военных объектов Украины, в том числе 58 опорных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:11

2022-04-11T10:11

2022-04-11T10:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация Воздушно-космических сил РФ поразила еще 78 военных объектов Украины, в том числе 58 опорных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков