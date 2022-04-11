https://ria.ru/20220411/ukraina-1782851583.html

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 11.04.2022

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:11

2022-04-11T10:11

2022-04-11T10:21

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области", - рассказал генерал.По его словам, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

https://ria.ru/20220411/s-300-1782852131.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии