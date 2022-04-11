https://ria.ru/20220411/ukraina-1782850786.html

Минобороны показало работу "Искандеров" на Украине

Минобороны показало работу "Искандеров" на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Минобороны показало работу "Искандеров" на Украине

Минобороны России опубликовало в понедельник кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:07

2022-04-11T10:07

2022-04-11T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в понедельник кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе специальной военной операции на Украине.Как отмечают в ведомстве, на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.В частности, "Искандеры" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горючим, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели.Дальность стрельбы "Искандера" - до 500 километров. Его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость 2100 метров в секунду. Комплекс имеет высокую точность стрельбы, малое время готовности к пуску и высокую эффективность преодоления ПРО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782759346.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа "Искандеров" на Украине. Видео Минобороны РФ Минобороны России опубликовало в понедельник кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе специальной военной операции на Украине. Как отмечают в ведомстве, на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника. В частности, "Искандеры" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горючим, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели. 2022-04-11T10:07 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, украина, донбасс