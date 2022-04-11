Бойцы ЛНР нашли большое количество "боевых" наркотиков на позициях ВСУ
Бойцы ЛНР нашли большое количество "боевых наркотиков" на занятых украинских позициях
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на окраинах Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на окраинах Киева
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. На занятых украинских позициях находят большое количество так называемых "боевых наркотиков", рассказал журналистам советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
"Кстати, очень много наркоты… Есть данные, о том, что тут чуть ли не мешками находят, так называемые, "боевые наркотики", - сказал Мирошник.
Он отметил, что есть случаи, когда украинские силовики продолжают вести боевые действия "в состоянии зомби". Военнослужащий Народной милиции республики с позывным "Тёма", рассказал журналистам, что неоднократно были свидетелями неадекватного поведения украинских силовиков в боях за город Попасная в Донбассе.
"Идет он на танк с автоматом, просто идет на танк и поет гимн, я не знаю под чем они", - рассказал военнослужащий ЛНР. Он дополнил, что на позициях украинских силовиков находят большое количество различных препаратов, в том числе "Налбук".
Налбуфин или Налбук (коммерческое название - ред.) - медицинский препарат, который используется врачами для того, чтобы купировать болевой синдром. Лекарство обладает обезболивающим действием, но при употреблении в больших дозировках или при постоянном применении возникает эйфория и состояние наркотического опьянения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.