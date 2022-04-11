https://ria.ru/20220411/ukraina-1782842910.html

Бойцы ЛНР нашли большое количество "боевых" наркотиков на позициях ВСУ

Бойцы ЛНР нашли большое количество "боевых" наркотиков на позициях ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022

Бойцы ЛНР нашли большое количество "боевых" наркотиков на позициях ВСУ

На занятых украинских позициях находят большое количество так называемых "боевых наркотиков", рассказал журналистам советник главы Луганской народной республики РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:19

2022-04-11T09:19

2022-04-11T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. На занятых украинских позициях находят большое количество так называемых "боевых наркотиков", рассказал журналистам советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.Он отметил, что есть случаи, когда украинские силовики продолжают вести боевые действия "в состоянии зомби". Военнослужащий Народной милиции республики с позывным "Тёма", рассказал журналистам, что неоднократно были свидетелями неадекватного поведения украинских силовиков в боях за город Попасная в Донбассе."Идет он на танк с автоматом, просто идет на танк и поет гимн, я не знаю под чем они", - рассказал военнослужащий ЛНР. Он дополнил, что на позициях украинских силовиков находят большое количество различных препаратов, в том числе "Налбук".Налбуфин или Налбук (коммерческое название - ред.) - медицинский препарат, который используется врачами для того, чтобы купировать болевой синдром. Лекарство обладает обезболивающим действием, но при употреблении в больших дозировках или при постоянном применении возникает эйфория и состояние наркотического опьянения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782741615.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782838334.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии