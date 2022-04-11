https://ria.ru/20220411/ukraina-1782841695.html

Беженцы из Мариуполя рассказали, как тепло их встретили мелитопольцы

Беженцы из Мариуполя рассказали, как тепло их встретили мелитопольцы - РИА Новости, 11.04.2022

Беженцы из Мариуполя рассказали, как тепло их встретили мелитопольцы

Жители Мелитополя, находящегося под контролем российских военных, инициативно собирают помощь беженцам из Мариуполя, которых разместили в одном из общежитий... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:10

2022-04-11T09:10

2022-04-11T09:10

обострение ситуации в днр и лнр

мелитополь

мариуполь

признание днр и лнр в россии

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Жители Мелитополя, находящегося под контролем российских военных, инициативно собирают помощь беженцам из Мариуполя, которых разместили в одном из общежитий города, передает корреспондент РИА Новости.Город Мелитополь находится под контролем российских военных.На данный момент в общежитии находятся более 100 жителей Мариуполя. Сюда продолжает стекаться вся возможная помощь от жителей Мелитополя. Люди приносят одежду, еду и медикаменты. Всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь и предоставляют лекарства."Мне приносят помощь, и я даже не спрашиваю, кто. Люди приносят и говорят: пожалуйста, возьмите. Только спрашивают: у вас живут мариупольцы? Отвечаем: да живут. Я их не называю беженцами, они у меня гости. Много деток, много стариков. Были даже инвалиды у меня", - рассказала РИА Новости администратор общежития.Актовый зал общежития переполнен коробками с одеждой и детскими игрушками. Улыбчивые девушки перебирают все, что приносят местные жители, откладывая, что для детей, что для мужчин и женщин.По словам администратора, общежитие больше похоже на "перевалочный пункт": люди, которые могут уехать, живут несколько дней и продолжают свой путь."Но приехала семья, живет в 14-й комнате. Вот Юра у меня, куда его выгонять? Тем более, он сирота, и у него никого нет", - добавила администратор.Сам Юрий из Мариуполя рассказал РИА Новости о том, что происходило у него в городе, до того, как ему удалось добраться до Мелитополя. По его словам, все время приходилось жить в подвалах, и даже при желании достать питьевую воду надо было рисковать жизнью."Хочешь пить - иди. Но там все летает. Погибло много детей и женщин. Нас обстреливали азовцы (против бойцов "Азова" в РФ возбуждено уголовное дело - ред.). Они ставили минометы во дворах, били через дома и по зданиям. Им было без разницы. Просто били и все", - вспоминает Юрий.По его словам, он хотел бы вернуться в родной город, но если он будет русским.Молодой мариуполец рассказывает, что люди просили у нацистов разрешить им уйти, но ответ был всегда отрицательным. "Они сказали, что останетесь все здесь. Во всех смыслах", - сообщил он.Жительница Мариуполя, которая также проживает в одном из общежитий Мелитополя, рассказала РИА Новости, что ей вместе с группой людей удалось уехать из родного города 20 марта самостоятельно."Об общежитии мы узнали на блокпосту перед Мелитополем. Нам дали адрес, и мы приехали. Нас здесь приняли, накормили, обогрели и помыли", - говорит женщина.Собеседница агентства выразила надежду на то, что ее родной город в ближайшие дни будет полностью освобожден российскими военными, и она сможет вернуться.Соседка по комнате рассказала агентству, что в Мелитополе при помощи администрации общежития всем желающим молодым людям предоставляется возможность заработать. "Ребятам дают работу. Как правило, они разгружают гуманитарную помощь. Устают ребята, но сил хватает пошуметь, даже когда возвращаются с работы в четыре утра. Но мы их за это не ругаем. Пусть радуются в мире", - добавила она.Прощаясь, женщины пригласили корреспондента РИА Новости к себе в гости в Мариуполь после восстановления мирной жизни. Рассказали, что у города богатая история и есть замечательное кафе в советском стиле на Георгиевской улице.

https://ria.ru/20220410/bezhentsy-1782746584.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782755482.html

мелитополь

мариуполь

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

мелитополь, мариуполь, признание днр и лнр в россии, безопасность