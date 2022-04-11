https://ria.ru/20220411/ukraina-1782838334.html

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2022

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области

Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:39

2022-04-11T08:39

2022-04-11T09:49

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

украина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг."Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать", — добавил командир.Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html

https://ria.ru/20220411/bespilotnik-1782824297.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Подняли пушки вверх, стрельбы не было" – российский танкист о действиях украинских военных Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было". 2022-04-11T08:39 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, украина