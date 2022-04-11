https://ria.ru/20220411/ukraina-1782838334.html
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2022
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:39
2022-04-11T08:39
2022-04-11T09:49
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг."Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать", — добавил командир.Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html
https://ria.ru/20220411/bespilotnik-1782824297.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782845307_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d1c116baf84b73da19c8d6d76d6f589.jpg
"Подняли пушки вверх, стрельбы не было" – российский танкист о действиях украинских военных
Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".
2022-04-11T08:39
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии, украина
08:39 11.04.2022 (обновлено: 09:49 11.04.2022)
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".
"У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят", — рассказал командир танковой роты Тимур.
По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.
"Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать", — добавил командир.
Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.
Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2
и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.
Россия
24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.