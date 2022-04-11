https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html

В США рассказали о провале Госдепа, который привел к ситуации на Украине

В США рассказали о провале Госдепа, который привел к ситуации на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

В США рассказали о провале Госдепа, который привел к ситуации на Украине

Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной российской спецоперации на территории страны, заявил на конференции журнала American Conservative РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T05:42

2022-04-11T05:42

2022-04-11T06:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

нато

украина

дэвид сакс

государственный департамент сша

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной российской спецоперации на территории страны, заявил на конференции журнала American Conservative предприниматель Дэвид Сакс, речь которого опубликовало издание.Он указал, что публично и последовательно настаивая на праве Киева вступить в НАТО, США на самом деле не собирались принимать бывшую советскую республику в альянс. При этом Вашингтон проигнорировал позицию Москвы, для которой вступление Украины в НАТО было "красной линией" в вопросе безопасности.Эксперт выразил сомнение в дипломатических способностях сотрудников Госдепа, так как в последние два десятилетия США решали международные вопросы в первую очередь военным путем. Он также назвал американскую политику по Украине некомпетентной.При этом предприниматель добавил, что американские дипломаты должны были понять опасения России из-за расширения НАТО. Он напомнил об огромном военном потенциале альянса и его участии в конфликтах на Балканах и в Ливии."Сами Соединенные Штаты были готовы пойти на риск ядерной конфронтации с Советским Союзом из-за наступательных вооружений, размещенных в 90 милях от наших берегов в 1962 году, однако мы рассматриваем схожую обеспокоенность русских как сумасшествие или блеф", — добавил Сакс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782782805.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, нато, украина, дэвид сакс, государственный департамент сша