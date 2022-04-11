https://ria.ru/20220411/ukhan-1782891356.html

Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае

Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае - РИА Новости, 11.04.2022

Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае

Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:58

2022-04-11T12:58

2022-04-11T12:58

россия-китай: главное

гуанчжоу

ухань

шанхай

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782881997_0:118:3066:1843_1920x0_80_0_0_01a06f2f30b367d5209284b7bb90b0cf.jpg

МОСКВА, 11 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР.Лишь в 2021 году численность уханьского населения с постоянной пропиской подскочила на 1,2 миллиона человек и достигла 13,65 миллиона человек.По прогнозу муниципальных властей, Ухань скоро пополнит список китайских мега-городов – под это определение подпадают муниципальные образования, в городской черте которых живет более, чем 10 миллионов человек. Сегодня в этот список входят семь городов: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин, Чэнду, Шэньчжэнь и Гуанчжоу.

https://ria.ru/20220318/kitay-1778887318.html

гуанчжоу

ухань

шанхай

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гуанчжоу, ухань, шанхай, китай, в мире