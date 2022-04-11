https://ria.ru/20220411/ukhan-1782891356.html
Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае
Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае - РИА Новости, 11.04.2022
Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае
Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:58
2022-04-11T12:58
2022-04-11T12:58
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ухань
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МОСКВА, 11 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР.Лишь в 2021 году численность уханьского населения с постоянной пропиской подскочила на 1,2 миллиона человек и достигла 13,65 миллиона человек.По прогнозу муниципальных властей, Ухань скоро пополнит список китайских мега-городов – под это определение подпадают муниципальные образования, в городской черте которых живет более, чем 10 миллионов человек. Сегодня в этот список входят семь городов: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин, Чэнду, Шэньчжэнь и Гуанчжоу.
https://ria.ru/20220318/kitay-1778887318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуанчжоу, ухань, шанхай, китай, в мире