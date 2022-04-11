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Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае - РИА Новости, 11.04.2022
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Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае
Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае - РИА Новости, 11.04.2022
Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае
Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:58
2022-04-11T12:58
россия-китай: главное
гуанчжоу
ухань
шанхай
китай
в мире
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МОСКВА, 11 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР.Лишь в 2021 году численность уханьского населения с постоянной пропиской подскочила на 1,2 миллиона человек и достигла 13,65 миллиона человек.По прогнозу муниципальных властей, Ухань скоро пополнит список китайских мега-городов – под это определение подпадают муниципальные образования, в городской черте которых живет более, чем 10 миллионов человек. Сегодня в этот список входят семь городов: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин, Чэнду, Шэньчжэнь и Гуанчжоу.
https://ria.ru/20220318/kitay-1778887318.html
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гуанчжоу, ухань, шанхай, китай, в мире
12:58 11.04.2022
 

Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае

© AP PhotoПрохожие на улице в Ухани
Прохожие на улице в Ухани - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo
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МОСКВА, 11 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР.
Лишь в 2021 году численность уханьского населения с постоянной пропиской подскочила на 1,2 миллиона человек и достигла 13,65 миллиона человек.
По прогнозу муниципальных властей, Ухань скоро пополнит список китайских мега-городов – под это определение подпадают муниципальные образования, в городской черте которых живет более, чем 10 миллионов человек. Сегодня в этот список входят семь городов: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин, Чэнду, Шэньчжэнь и Гуанчжоу.
Сотрудник железной дороги рядом со сверхскоростным пассажирским экспрессом, Шанхай - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 16:56Россия-Китай: Главное
Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море
 
Россия-Китай: ГлавноеГуанчжоуУханьШанхайКитайВ мире
 
 
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