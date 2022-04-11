https://ria.ru/20220411/uchitelnitsa-1782898193.html

В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против учительницы из-за фейков

В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против учительницы из-за фейков - РИА Новости, 11.04.2022

В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против учительницы из-за фейков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал о ситуации с учительницей из Пензы, в отношении которой возбудили дело о дискредитации... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:27

2022-04-11T13:27

2022-04-11T13:27

россия

украина

пенза

владимир путин

политика

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал о ситуации с учительницей из Пензы, в отношении которой возбудили дело о дискредитации российской армии."Нет, вы знаете, я, к сожалению, не знаю ничего об этом. Я не видел этих сообщений, поэтому я ничего не могу сказать, я поищу такие сообщения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с пензенской учительницей, в отношении которой возбудили дело за дискредитацию российской армии.Ранее СМИ сообщали, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка в училище олимпийского резерва было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220214/uvolnenie-1772771462.html

https://ria.ru/20220408/shtraf-1782543730.html

россия

украина

пенза

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, пенза, владимир путин, политика, общество, дмитрий песков