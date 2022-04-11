https://ria.ru/20220411/uchebniki-1782891855.html

Минпросвещения анализирует потребность Донбасса в школьных учебниках

Минпросвещения анализирует потребность Донбасса в школьных учебниках - РИА Новости, 11.04.2022

Минпросвещения анализирует потребность Донбасса в школьных учебниках

Минпросвещения анализирует потребность ДНР и ЛНР в учебниках, формируется их перечень, сообщила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:00

2022-04-11T13:00

2022-04-11T14:37

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

совет федерации рф

лилия гумерова

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минпросвещения анализирует потребность ДНР и ЛНР в учебниках, формируется их перечень, сообщила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова."Со стороны Минпросвещения идет работа по подготовке образовательных комплексов ДНР и ЛНР, повышению квалификации педагогов", - сказала сенатор в понедельник на расширенном заседании комитета с участием представителей министерств образования ДНР и ЛНР.Сенатор подчеркнула, что более 2,5 тысячи педагогов из Донбасса зачислены на курсы повышения квалификации, около тысячи - на курсы для управленцев."Сейчас анализируется потребность в учебниках, формируется их перечень и прорабатываются механизмы поддержки педагогов", - сказала законодатель.По ее словам, идет работа и в сфере высшего образования. Миннауки введен упрощенный порядок поступления луганских и донецкий абитуриентов в российские вузы, отметила она.Глава комитета СФ напомнила, что в ходе подписания договоров о дружбе и сотрудничестве между РФ и ДНР, ЛНР речь идет и сотрудничестве в сфере культуры, искусства, образования, науки, технологий.Член комитета СФ по образованию Людмила Скаковская обратила внимание коллег, что не все ребята из Донбасса в полной мере владеют русским языком, что позволило бы им успешно обучаться в российских школах.По ее словам, сейчас практически каждый регион принял ребят из Донбасса. "Общаясь с ребятами, определяя в какой класс они пойдут, мы понимаем, что есть одна общая беда - ребята не знают русского языка. Они не владеют в той степени русским языком, на котором они должны будут осваивать нашу образовательную программу", - отметила Скаковская.Сенатор выразила надежду, что в министерстве дадут рекомендации по этому вопросу."К великому сожалению, сейчас в общий класс ребенка, психологически травмированного, который бы понимал, о чем идет речь, посадить очень сложно", - сказала политик. Она напомнила, что в регионах пытаются решить эту проблему, проводят дополнительные занятия с ребятами из ДНР и ЛНР.По мнению Скаковской, к этой теме следует подходить системно. "Ребята психологически истощены, они очень устали от войны, не хотелось бы, чтобы они чувствовали себя некомфортно, не понимая, о чем идет речь на уроке", - пояснила законодатель. По ее словам, для таких ребят написание любой контрольной – это психологический барьер.

https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780861637.html

https://ria.ru/20220407/kvalifikatsiya-1782333688.html

https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780853229.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), совет федерации рф, лилия гумерова