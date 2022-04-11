https://ria.ru/20220411/tserkov-1782863173.html
Патриарх Кирилл обратился к прихожанам российских храмов
Патриарх Кирилл обратился к прихожанам российских храмов - РИА Новости, 11.04.2022
Патриарх Кирилл обратился к прихожанам российских храмов
Большинство людей в России крещены и, хотя и редко ходят в храмы, являются членами церкви, прихожане храмов должны помогать им воцерковляться, заявил патриарх... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:59
2022-04-11T10:59
2022-04-11T10:59
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Большинство людей в России крещены и, хотя и редко ходят в храмы, являются членами церкви, прихожане храмов должны помогать им воцерковляться, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Покрова Пресвятой Богородицы в столичном районе Некрасовка.Ранее в воскресенье патриарх совершил чин великого освящения этого храма."Это проблема: как нужно работать с людьми, чтобы, будучи крещеными, они становились воцерковленными. И это в первую очередь задача, которая стоит перед церковью, духовенством, приходскими активами, нашей молодежью православной. Все мы, верующие, воцерковленные люди, должны не только в храм приходить, молиться, но помогать нашим крещеным, но не воцерковленным людям войти в храм Божий и стать членами Церкви Христовой не только по крещению, но по практике жизни", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, не каждый, кто идет по улице "может быть отождествлен с православным человеком", но вместе с тем призвал помнить, что "большинство людей в нашей стране крещены, а это значит, что они члены церкви", хотя и редко ходят в храмы.
https://ria.ru/20220405/pominovenie-1781953933.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
Патриарх Кирилл обратился к прихожанам российских храмов
Патриарх Кирилл призвал православных россиян помогать людям воцерковляться
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Большинство людей в России крещены и, хотя и редко ходят в храмы, являются членами церкви, прихожане храмов должны помогать им воцерковляться, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Покрова Пресвятой Богородицы в столичном районе Некрасовка.
Ранее в воскресенье патриарх совершил чин великого освящения этого храма.
"Это проблема: как нужно работать с людьми, чтобы, будучи крещеными, они становились воцерковленными. И это в первую очередь задача, которая стоит перед церковью, духовенством, приходскими активами, нашей молодежью православной. Все мы, верующие, воцерковленные люди, должны не только в храм приходить, молиться, но помогать нашим крещеным, но не воцерковленным людям войти в храм Божий и стать членами Церкви Христовой не только по крещению, но по практике жизни", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, не каждый, кто идет по улице "может быть отождествлен с православным человеком", но вместе с тем призвал помнить, что "большинство людей в нашей стране крещены, а это значит, что они члены церкви", хотя и редко ходят в храмы.