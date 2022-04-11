https://ria.ru/20220411/tseny-1782878637.html

Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены

Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены - РИА Новости, 11.04.2022

Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены

Компания Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, повторно снижает цены, в этот раз корректировка составит максимум 10%, сообщает компания. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:14

2022-04-11T12:14

2022-04-11T12:26

общество

россия

алкоголь

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Компания Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, повторно снижает цены, в этот раз корректировка составит максимум 10%, сообщает компания.Ранее компания объявляла о снижении отпускных цен на 17-19% с 30 марта на фоне стабилизации курса рубля."Компания Ladoga объявляет об очередной корректировке цен на импортируемую продукцию в сторону снижения (до 10%) в связи с укреплением курса рубля по отношению к резервным валютам. Как и неделей ранее снижение коснется и отпускных цен, и цен на полках винотек Ladoga Wine", - говорится в сообщении.Компания также отметила, что улучшение или хотя бы сохранение нынешних условий экономического климата даже в краткосрочном периоде позволит пересматривать ценовую политику в дальнейшем."Мы рассчитываем, что все звенья товаропроводящей цепочки – наши партнеры в рознице и опте – также снизят наценки на продукцию, импортируемую компанией Ladoga, для формирования привлекательных для конечных покупателей цен. Это очень важно и актуально в нынешних условиях, так как потребитель начал тщательнее планировать свои траты. Наша компания системно реализовывает подход к гибкому ценообразованию в зависимости от реальной экономической ситуации в коротком периоде, что позволяет учитывать интересы всех участников сделок и конечных покупателей", – подчеркнул президент компании Ladoga Вениамин Грабар.

https://ria.ru/20220331/vino-1781114083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, алкоголь