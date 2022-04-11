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Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены - РИА Новости, 11.04.2022
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Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены
Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены - РИА Новости, 11.04.2022
Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены
Компания Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, повторно снижает цены, в этот раз корректировка составит максимум 10%, сообщает компания. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:14
2022-04-11T12:26
общество
россия
алкоголь
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Компания Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, повторно снижает цены, в этот раз корректировка составит максимум 10%, сообщает компания.Ранее компания объявляла о снижении отпускных цен на 17-19% с 30 марта на фоне стабилизации курса рубля."Компания Ladoga объявляет об очередной корректировке цен на импортируемую продукцию в сторону снижения (до 10%) в связи с укреплением курса рубля по отношению к резервным валютам. Как и неделей ранее снижение коснется и отпускных цен, и цен на полках винотек Ladoga Wine", - говорится в сообщении.Компания также отметила, что улучшение или хотя бы сохранение нынешних условий экономического климата даже в краткосрочном периоде позволит пересматривать ценовую политику в дальнейшем."Мы рассчитываем, что все звенья товаропроводящей цепочки – наши партнеры в рознице и опте – также снизят наценки на продукцию, импортируемую компанией Ladoga, для формирования привлекательных для конечных покупателей цен. Это очень важно и актуально в нынешних условиях, так как потребитель начал тщательнее планировать свои траты. Наша компания системно реализовывает подход к гибкому ценообразованию в зависимости от реальной экономической ситуации в коротком периоде, что позволяет учитывать интересы всех участников сделок и конечных покупателей", – подчеркнул президент компании Ladoga Вениамин Грабар.
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общество, россия, алкоголь
12:14 11.04.2022 (обновлено: 12:26 11.04.2022)
 
Крупный импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены

Крупный дистрибьютор алкоголя Ladoga снижает цены на импортную продукцию на 10 процентов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПокупательница в отделе алкогольной продукции в магазине
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Компания Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, повторно снижает цены, в этот раз корректировка составит максимум 10%, сообщает компания.
Ранее компания объявляла о снижении отпускных цен на 17-19% с 30 марта на фоне стабилизации курса рубля.
"Компания Ladoga объявляет об очередной корректировке цен на импортируемую продукцию в сторону снижения (до 10%) в связи с укреплением курса рубля по отношению к резервным валютам. Как и неделей ранее снижение коснется и отпускных цен, и цен на полках винотек Ladoga Wine", - говорится в сообщении.
Компания также отметила, что улучшение или хотя бы сохранение нынешних условий экономического климата даже в краткосрочном периоде позволит пересматривать ценовую политику в дальнейшем.
"Мы рассчитываем, что все звенья товаропроводящей цепочки – наши партнеры в рознице и опте – также снизят наценки на продукцию, импортируемую компанией Ladoga, для формирования привлекательных для конечных покупателей цен. Это очень важно и актуально в нынешних условиях, так как потребитель начал тщательнее планировать свои траты. Наша компания системно реализовывает подход к гибкому ценообразованию в зависимости от реальной экономической ситуации в коротком периоде, что позволяет учитывать интересы всех участников сделок и конечных покупателей", – подчеркнул президент компании Ladoga Вениамин Грабар.
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 16:17
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен
 
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