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Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт - РИА Новости, 11.04.2022
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Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт
Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт - РИА Новости, 11.04.2022
Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос об отсрочке платежей за транспорт, задержанный за рубежом, а также проработать увеличение РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:47
2022-04-11T17:47
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос об отсрочке платежей за транспорт, задержанный за рубежом, а также проработать увеличение объемов наличной валюты у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству … совместно с Банком России рассмотреть вопросы … о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию Российской Федерации", - сказано в документе.Кроме того, им необходимо проработать вопрос "об увеличении объемов наличной иностранной валюты, получаемой транспортными компаниями – резидентами Российской Федерации и используемой ими для оплаты обязательных расходов при осуществлении деятельности на территориях иностранных государств".Также Путин поручил кабмину и ЦБ упростить порядок страховых выплат по договорам в отношении транспорта, задержанного в иностранных государствах.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
17:47 11.04.2022
 
Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт

Путин поручил изучить возможность отсрочки по уплате задержанного за рубежом транспорта

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос об отсрочке платежей за транспорт, задержанный за рубежом, а также проработать увеличение объемов наличной валюты у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству … совместно с Банком России рассмотреть вопросы … о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию Российской Федерации", - сказано в документе.
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Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники
Кроме того, им необходимо проработать вопрос "об увеличении объемов наличной иностранной валюты, получаемой транспортными компаниями – резидентами Российской Федерации и используемой ими для оплаты обязательных расходов при осуществлении деятельности на территориях иностранных государств".
Также Путин поручил кабмину и ЦБ упростить порядок страховых выплат по договорам в отношении транспорта, задержанного в иностранных государствах.
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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