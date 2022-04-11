https://ria.ru/20220411/transport-1782962377.html

Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт

Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт - РИА Новости, 11.04.2022

Правительство изучит меры отсрочки уплаты за задержанный транспорт

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос об отсрочке платежей за транспорт, задержанный за рубежом, а также проработать увеличение РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:47

2022-04-11T17:47

2022-04-11T17:47

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос об отсрочке платежей за транспорт, задержанный за рубежом, а также проработать увеличение объемов наличной валюты у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству … совместно с Банком России рассмотреть вопросы … о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию Российской Федерации", - сказано в документе.Кроме того, им необходимо проработать вопрос "об увеличении объемов наличной иностранной валюты, получаемой транспортными компаниями – резидентами Российской Федерации и используемой ими для оплаты обязательных расходов при осуществлении деятельности на территориях иностранных государств".Также Путин поручил кабмину и ЦБ упростить порядок страховых выплат по договорам в отношении транспорта, задержанного в иностранных государствах.

https://ria.ru/20220411/lizing-1782960780.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин