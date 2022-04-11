https://ria.ru/20220411/tekhnika-1782874782.html

Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи

Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи - РИА Новости, 11.04.2022

Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи

Магазины электроники в России на фоне роста спроса на технику на вторичном рынке запустили программы по продаже подержанных устройств с гарантией, сообщили РИА... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:56

2022-04-11T11:56

2022-04-11T11:57

экономика

технологии

россия

билайн

связной

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Магазины электроники в России на фоне роста спроса на технику на вторичном рынке запустили программы по продаже подержанных устройств с гарантией, сообщили РИА Новости представители отрасли.Так, Smart Bazar (дочерняя компания "Мегафон") совместно с сетью "Связной" запустила розничную программу по выкупу техники у россиян для дальнейшей ее перепродажи. "Мы видим рост спроса на вторичном рынке: возможность сдать свой гаджет в trade-in или продать его не только отвечает современным трендам разумного потребления, но и становится особенно актуальна в последнее время. Именно поэтому совместно с сетью "Связной" мы запустили первую федеральную розничную программу по выкупу техники у потребителей", - сообщила пресс-служба "Мегафона".Старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании "Связной" Алексей Вуколов заявил, что программа включает в себя выкуп исходного гаджета у физического лица, услугу проверки устройства и его повторную продажу. При этом важным отличием модели выкупа от trade-in является то, что по факту выкупа человек получает электронный чек и ему не обязательно что-то покупать взамен в магазине.По словам Вуколова, в среднем у каждого россиянина на "дальней полке пылятся 2-2,5 валидных устройства", которые можно реализовать. "На такие товары "Связной" в зависимости от состояния устройства будет предоставлять гарантию 100 или 180 дней. Но самое главное, мы предоставим своим клиентам возможность в течение 21 дня вернуть устройство, если оно в надлежащем состоянии, сохранен вид и продажная упаковка... По итогам марта - первого месяца работы сервиса - мы видим стабильный результат по выкупу в среднем 250 устройств в день на сумму минимум 3 миллиона рублей", - заключил он."В первом квартале продажи восстановленных смартфонов выросли в два раза в штуках и в 4,5 раза в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным брендом стал Samsung - его доля составила 42,1% от всех продаж в штуках, далее следуют Apple (21%) и Xiaomi (15,9%)", - отметил гендиректор Smart Bazar Александр Ельчин.Кроме того, у одного из крупнейших онлайн-ритейлеров в России "Ситилинка" действует совместный проект с CleverCel (торговая марка компании Belmont), который позволяет приобрести подержанный iPhone с незначительными косметическими повреждениями и гарантией работоспособности. "В настоящий момент "Ситилик" не планирует расширение на рынке комиссионной торговли", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.В "М.Видео-Эльдорадо" на данный момент предлагают только новую электронику, но рассматривают варианты расширения программы trade-in. В "Билайне" от комментариев отказались.

https://ria.ru/20220404/shtraf-1781783717.html

https://ria.ru/20220406/smartfon-1782044641.html

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, россия, билайн, связной, мегафон, apple iphone