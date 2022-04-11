https://ria.ru/20220411/tanki-1782967441.html
Пентагон сообщил о передаче Украине танков некоторыми странами
Пентагон сообщил о передаче Украине танков некоторыми странами - РИА Новости, 11.04.2022
Пентагон сообщил о передаче Украине танков некоторыми странами
Ряд стран отправили танки в помощь украинским силам, еще несколько рассматривают такую возможность, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:08
2022-04-11T18:08
2022-04-11T18:17
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Ряд стран отправили танки в помощь украинским силам, еще несколько рассматривают такую возможность, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Официально о поставках танков советского производства объявляла только Чехия."Есть несколько стран, которые рассматривают это. Некоторое количество танков были поставлены Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72", - сказал он в ходе брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/otvestvennost-1782950961.html
https://ria.ru/20220411/ugrozy-1782959722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, чехия, россия
18:08 11.04.2022 (обновлено: 18:17 11.04.2022)
Пентагон сообщил о передаче Украине танков некоторыми странами
Пентагон: ряд стран передали танки Украине, еще несколько рассматривают такую возможность