https://ria.ru/20220411/tanki-1782967441.html

Пентагон сообщил о передаче Украине танков некоторыми странами

Пентагон сообщил о передаче Украине танков некоторыми странами - РИА Новости, 11.04.2022

Пентагон сообщил о передаче Украине танков некоторыми странами

Ряд стран отправили танки в помощь украинским силам, еще несколько рассматривают такую возможность, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:08

2022-04-11T18:08

2022-04-11T18:17

в мире

сша

министерство обороны сша

украина

чехия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Ряд стран отправили танки в помощь украинским силам, еще несколько рассматривают такую возможность, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Официально о поставках танков советского производства объявляла только Чехия."Есть несколько стран, которые рассматривают это. Некоторое количество танков были поставлены Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72", - сказал он в ходе брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/otvestvennost-1782950961.html

https://ria.ru/20220411/ugrozy-1782959722.html

сша

украина

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, министерство обороны сша, украина, чехия, россия