https://ria.ru/20220411/tailand-1782882127.html

В Таиланде рассказали, как планируют принимать туристов с мая

В Таиланде рассказали, как планируют принимать туристов с мая - РИА Новости, 11.04.2022

В Таиланде рассказали, как планируют принимать туристов с мая

С 1 мая 2022 года иностранные туристы, прибывающие в Таиланд, смогут на месте сдавать тесты на антиген вместо ПЦР, но только если новую вспышку коронавируса не... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:46

2022-04-11T13:46

2022-04-11T13:48

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. С 1 мая 2022 года иностранные туристы, прибывающие в Таиланд, смогут на месте сдавать тесты на антиген вместо ПЦР, но только если новую вспышку коронавируса не спровоцирует фестиваль Сонгкран (тайский Новый год, 13 апреля – 15 апреля), сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Ранее центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) планировал убрать ПЦР-исследование по прибытии и связанное с ним предварительное суточное бронирование отеля SHA+, заменив этот шаг экспресс-тестированием на антиген с 1 мая. Однако теперь власти передумали.Отменой процедуры власти планировали пойти навстречу иностранным путешественникам, которые возмущены, что им приходится платить за спецотели, где нужно дождаться результатов теста. Как пояснили в министерстве здравоохранения Таиланда, в случае одобрения нового регламента туристы смогут не бронировать гостиницу SHA+. Ведь результат теста будет известен через 15-30 минут.Премьер-министр Прают Чан-о-ча заявил, что правительство рассмотрит дальнейшее ослабление ограничений на поездки в следующем месяце. "Мы постараемся сделать все возможное, чтобы сбалансировать здравоохранение и экономику", – уточнил он.В частности, планируется уменьшить число документов, необходимых для получения Thai Pass, а также сократить карантин невакцинированных туристов, у которых выявлен положительный результат теста по прибытии. Кроме того, рассматривается возможность корректировки требования к медицинскому страхованию в размере 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).По данным CCSA, в первом квартале этого года на отдых прибыло около 470 тысяч иностранцев. Министерство туризма и спорта планирует, что в этом году Таиланд посетят не менее семи миллионов путешественников, включая россиян.

https://ria.ru/20220411/shri-lanka-1782843360.html

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Лана Баева

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