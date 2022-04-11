19:19 11.04.2022 (обновлено: 19:24 11.04.2022)
Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики
Работа завода по производству бетона. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва имеет надежные запасы сырья в критически важных отраслях для экономики, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Безусловно, то, что происходит сейчас в политике, оно сказывается на сложившиеся логистические цепочки, на то, что годами происходило в крупных промышленных и в средних промышленных предприятиях, да и у малого бизнеса. Промышленность перестраивает ресурсную базу, находит новых поставщиков, находит новые источники для получения сырья, комплектующих, при этом хотелось бы обратить внимание на то, что в самых критичных отраслях экономики для горожан была создана очень серьезная база (сырья – ред.) для того, чтобы не беспокоиться, что надо экстренно что-то менять", - рассказал Овчинский в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что за последние 4 года заключено 5 крупных офсетных контрактов, которые направлены в первую очередь на импортозамещение. "Критически важные отрасли у нас защищены, здесь проблем не видим. Мы активно помогаем восстановить баланс там, где были разорваны логистические цепочки, где есть проблемы с сырьем, а для всей остальной промышленности сейчас есть большой ресурс для развития", - добавила глава ведомства.
"У нас каждый месяц по стране открываются новые промышленные площадки. Представьте себе, в Москве за последние 5 лет открылось 500 новых производственных площадок", - отметил Овчинский.