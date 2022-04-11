https://ria.ru/20220411/syre-1782980801.html

Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики

Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики - РИА Новости, 11.04.2022

Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики

Москва имеет надежные запасы сырья в критически важных отраслях для экономики, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:19

2022-04-11T19:19

2022-04-11T19:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

импортозамещение

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва имеет надежные запасы сырья в критически важных отраслях для экономики, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что за последние 4 года заключено 5 крупных офсетных контрактов, которые направлены в первую очередь на импортозамещение. "Критически важные отрасли у нас защищены, здесь проблем не видим. Мы активно помогаем восстановить баланс там, где были разорваны логистические цепочки, где есть проблемы с сырьем, а для всей остальной промышленности сейчас есть большой ресурс для развития", - добавила глава ведомства."У нас каждый месяц по стране открываются новые промышленные площадки. Представьте себе, в Москве за последние 5 лет открылось 500 новых производственных площадок", - отметил Овчинский.

https://ria.ru/20220405/mashinostroenie-1781876281.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, москва, владислав овчинский, импортозамещение, санкции в отношении россии