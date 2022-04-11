Рейтинг@Mail.ru
Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220411/syre-1782980801.html
Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики
Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики - РИА Новости, 11.04.2022
Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики
Москва имеет надежные запасы сырья в критически важных отраслях для экономики, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:19
2022-04-11T19:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
импортозамещение
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40418/86/404188652_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_70574d718038b1a324d1f07187941876.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва имеет надежные запасы сырья в критически важных отраслях для экономики, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что за последние 4 года заключено 5 крупных офсетных контрактов, которые направлены в первую очередь на импортозамещение. "Критически важные отрасли у нас защищены, здесь проблем не видим. Мы активно помогаем восстановить баланс там, где были разорваны логистические цепочки, где есть проблемы с сырьем, а для всей остальной промышленности сейчас есть большой ресурс для развития", - добавила глава ведомства."У нас каждый месяц по стране открываются новые промышленные площадки. Представьте себе, в Москве за последние 5 лет открылось 500 новых производственных площадок", - отметил Овчинский.
https://ria.ru/20220405/mashinostroenie-1781876281.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40418/86/404188652_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6ba4158d5ec04625e2f20db2c8ba170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, владислав овчинский, импортозамещение, санкции в отношении россии
19:19 11.04.2022 (обновлено: 19:24 11.04.2022)
 

Москва имеет запасы сырья в критически важных отраслях для экономики

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота завода по производству бетона
Работа завода по производству бетона - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Работа завода по производству бетона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва имеет надежные запасы сырья в критически важных отраслях для экономики, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Безусловно, то, что происходит сейчас в политике, оно сказывается на сложившиеся логистические цепочки, на то, что годами происходило в крупных промышленных и в средних промышленных предприятиях, да и у малого бизнеса. Промышленность перестраивает ресурсную базу, находит новых поставщиков, находит новые источники для получения сырья, комплектующих, при этом хотелось бы обратить внимание на то, что в самых критичных отраслях экономики для горожан была создана очень серьезная база (сырья – ред.) для того, чтобы не беспокоиться, что надо экстренно что-то менять", - рассказал Овчинский в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что за последние 4 года заключено 5 крупных офсетных контрактов, которые направлены в первую очередь на импортозамещение. "Критически важные отрасли у нас защищены, здесь проблем не видим. Мы активно помогаем восстановить баланс там, где были разорваны логистические цепочки, где есть проблемы с сырьем, а для всей остальной промышленности сейчас есть большой ресурс для развития", - добавила глава ведомства.
"У нас каждый месяц по стране открываются новые промышленные площадки. Представьте себе, в Москве за последние 5 лет открылось 500 новых производственных площадок", - отметил Овчинский.
Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 13:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваВладислав ОвчинскийИмпортозамещениеСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала