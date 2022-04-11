https://ria.ru/20220411/swift-1782950377.html
В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT - РИА Новости, 12.04.2022
В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал разработку аналога глобальной системы обмена... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-11T17:10
2022-04-11T17:10
2022-04-12T10:45
экономика
технологии
россия
совкомбанк
санкт-петербургский государственный университет
swift
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал разработку аналога глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Принцип создания этой системы предполагает, что каждая из стран-участниц хранит часть программного кода и базы данных, то есть является ее совладельцем, что полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями. При этом технологии распределенных реестров (в частности, блокчейн), выступают гарантом доступа к технологии, сохранности транзакций и открытости.По оценке разработчиков, новый продукт центра технологий распределенных реестров СПбГУ позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в России, но и в каждой стране-участнице. Как отмечают в СПбГУ, эта система является независимой и не может извлекать прямую финансовую выгоду, а также создавать ограничения для отдельной страны или организации."Решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства смогут проводить более самостоятельную политику", - сказал директор центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков, слова которого привели в пресс-службе вуза.Как отмечают в СПбГУ, университет обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для создания аналога SWIFT и может объединить вокруг себя других участников рынка в рамках консорциума. Центр технологий распределенных реестров СПбГУ готов исполнять роль технического оператора новой системы обмена финансовыми сообщениями.По оценке специалистов вуза, несмотря на быстрое развитие соответствующих технологий, в настоящее время не существует абсолютно независимого и прозрачного способа передачи денег между странами и континентами."Банком России с 2015 года разработана собственная альтернативная система передачи финансовых сообщений. Альтернатива SWIFT существует и в Китае. К сожалению, ни одна из подобных систем не решает вопрос доверия к ней всех участников", - заключают в СПбГУ.
https://ria.ru/20220331/swift-1781027661.html
https://ria.ru/20220411/swift-1782941930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, совкомбанк, санкт-петербургский государственный университет, swift, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
17:10 11.04.2022 (обновлено: 10:45 12.04.2022)
В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
Разработка аналога системы SWIFT началась в СПбГУ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал разработку аналога глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Центр технологий распределенных реестров начал работу над созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий", - сказал представитель СПбГУ.
Принцип создания этой системы предполагает, что каждая из стран-участниц хранит часть программного кода и базы данных, то есть является ее совладельцем, что полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями. При этом технологии распределенных реестров (в частности, блокчейн), выступают гарантом доступа к технологии, сохранности транзакций и открытости.
По оценке разработчиков, новый продукт центра технологий распределенных реестров СПбГУ
позволит со временем отказаться от влияния SWIFT
не только в России
, но и в каждой стране-участнице. Как отмечают в СПбГУ, эта система является независимой и не может извлекать прямую финансовую выгоду, а также создавать ограничения для отдельной страны или организации.
"Решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства смогут проводить более самостоятельную политику", - сказал директор центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков, слова которого привели в пресс-службе вуза.
Как отмечают в СПбГУ, университет обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для создания аналога SWIFT и может объединить вокруг себя других участников рынка в рамках консорциума. Центр технологий распределенных реестров СПбГУ готов исполнять роль технического оператора новой системы обмена финансовыми сообщениями.
По оценке специалистов вуза, несмотря на быстрое развитие соответствующих технологий, в настоящее время не существует абсолютно независимого и прозрачного способа передачи денег между странами и континентами.
"Банком России с 2015 года разработана собственная альтернативная система передачи финансовых сообщений. Альтернатива SWIFT существует и в Китае
. К сожалению, ни одна из подобных систем не решает вопрос доверия к ней всех участников", - заключают в СПбГУ.