https://ria.ru/20220411/swift-1782950377.html

В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT

В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT - РИА Новости, 12.04.2022

В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT

Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал разработку аналога глобальной системы обмена... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-11T17:10

2022-04-11T17:10

2022-04-12T10:45

экономика

технологии

россия

совкомбанк

санкт-петербургский государственный университет

swift

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал разработку аналога глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Принцип создания этой системы предполагает, что каждая из стран-участниц хранит часть программного кода и базы данных, то есть является ее совладельцем, что полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями. При этом технологии распределенных реестров (в частности, блокчейн), выступают гарантом доступа к технологии, сохранности транзакций и открытости.По оценке разработчиков, новый продукт центра технологий распределенных реестров СПбГУ позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в России, но и в каждой стране-участнице. Как отмечают в СПбГУ, эта система является независимой и не может извлекать прямую финансовую выгоду, а также создавать ограничения для отдельной страны или организации."Решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства смогут проводить более самостоятельную политику", - сказал директор центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков, слова которого привели в пресс-службе вуза.Как отмечают в СПбГУ, университет обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для создания аналога SWIFT и может объединить вокруг себя других участников рынка в рамках консорциума. Центр технологий распределенных реестров СПбГУ готов исполнять роль технического оператора новой системы обмена финансовыми сообщениями.По оценке специалистов вуза, несмотря на быстрое развитие соответствующих технологий, в настоящее время не существует абсолютно независимого и прозрачного способа передачи денег между странами и континентами."Банком России с 2015 года разработана собственная альтернативная система передачи финансовых сообщений. Альтернатива SWIFT существует и в Китае. К сожалению, ни одна из подобных систем не решает вопрос доверия к ней всех участников", - заключают в СПбГУ.

https://ria.ru/20220331/swift-1781027661.html

https://ria.ru/20220411/swift-1782941930.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, россия, совкомбанк, санкт-петербургский государственный университет, swift, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии