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Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год - РИА Новости, 11.04.2022
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Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год
Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год - РИА Новости, 11.04.2022
Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год
Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году удвоилось – до 39 организаций, говорится в годовом отчете Банка... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:41
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технологии
россия
swift
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году удвоилось – до 39 организаций, говорится в годовом отчете Банка России."В 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло в 1,5 раза. Расширился состав иностранных пользователей. За год их количество удвоилось и составило 39 организаций. Общее количество пользователей СПФС – 331 организация (банки и компании)", - сказано в документе.Также организовано взаимодействие с использованием СПФС с 12 странами.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
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технологии, россия, swift, центральный банк рф (цб рф)
16:41 11.04.2022
 
Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год

Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT СПФС в 2021 году выросло вдвое

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году удвоилось – до 39 организаций, говорится в годовом отчете Банка России.
"В 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло в 1,5 раза. Расширился состав иностранных пользователей. За год их количество удвоилось и составило 39 организаций. Общее количество пользователей СПФС – 331 организация (банки и компании)", - сказано в документе.
Также организовано взаимодействие с использованием СПФС с 12 странами.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
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