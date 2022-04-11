https://ria.ru/20220411/swift-1782941930.html

Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год

Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год - РИА Новости, 11.04.2022

Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT удвоилось за год

Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году удвоилось – до 39 организаций, говорится в годовом отчете Банка... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:41

2022-04-11T16:41

2022-04-11T16:41

технологии

россия

swift

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году удвоилось – до 39 организаций, говорится в годовом отчете Банка России."В 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло в 1,5 раза. Расширился состав иностранных пользователей. За год их количество удвоилось и составило 39 организаций. Общее количество пользователей СПФС – 331 организация (банки и компании)", - сказано в документе.Также организовано взаимодействие с использованием СПФС с 12 странами.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20220322/swift-1779501337.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, swift, центральный банк рф (цб рф)