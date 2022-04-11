17:51 11.04.2022 (обновлено: 19:36 11.04.2022)
Украинские боевики угрожали экипажу российского судна "Азов Конкорд"
Украинские боевики из "Азова" угрожали оружием экипажу российского судна "Азов Конкорд"
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Боевики из украинского националистического полка "Азов" угрожали оружием экипажу российского судна "Азов Конкорд" и заковали моряков в наручники, рассказали журналистам капитан судна и его старший помощник Николай Галактионов и Алексей Ижевский.
"На борт судна вошли вооруженные солдаты "Азова". Вахтенный матрос прибежал на камбуз в кают-компанию и сообщил, что к нам вошли солдаты. Я прибежал к центральной двери, они стучали в дверь и требовали, чтобы мы открыли. Я открыл и сообщил, что я капитан. Они потребовали от команды лечь на пол, прошли внутрь и начали выкрикивать, чтобы на главной палубе собрался весь экипаж", — сказал Галактионов.
По его словам, затем они положили команду лицом вниз на палубе и приказали вытянуть руки. Далее капитан отдал националистам документы и телефоны. После каждый из команды прошел в свою каюту в сопровождении боевиков и сделал то же самое. Ижевский указал, что азовцы испортили оборудование и надели ему наручники.
Также бойцы "Азова" угрожали вывезти моряков на "Азовсталь" и привязать их голыми к деревьям, чтобы подставить под расстрел российских кораблей, говорит старший помощник.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов, известных своими преступлениями против мирных жителей.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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