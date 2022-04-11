https://ria.ru/20220411/sud-1782863998.html

Шеф-редактору Sputnik Meedia Черышевой запретили покидать Эстонию

Шеф-редактору Sputnik Meedia Черышевой запретили покидать Эстонию - РИА Новости, 11.04.2022

Шеф-редактору Sputnik Meedia Черышевой запретили покидать Эстонию

Суд запретил шеф-редактору информпортала Sputnik Meedia Елене Черышевой выезжать из Эстонии, об этом РИА Новости сообщила сама журналистка. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:06

2022-04-11T11:06

2022-04-11T12:31

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Суд запретил шеф-редактору информпортала Sputnik Meedia Елене Черышевой выезжать из Эстонии, об этом РИА Новости сообщила сама журналистка.По словам Черышевой, у нее конфисковали технику, телефоны и наличные деньги.Предъявленные обвинения журналистка назвала "полной чушью", добавив, что эстонские власти связывают их с генеральным директором агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, который находится под санкциями ЕС.Черышева добавила, что дело против нее завели еще в прошлом году, "органы получили разрешение на прослушку".Шеф-редактора задержали 6 апреля по подозрению в "преступлениях против мира", а также нарушении международных санкций. Долгое время с ней не было связи. Два дня спустя силовики отпустили журналистку.В российском посольстве обвинения назвали абсурдными. На Смоленской площади подчеркнули, что эстонские поборники свободы слова перешли от тактики запугивания к государственному террору.В начале марта портал Sputnik Meedia прекратил работу из-за давления и ограничений со стороны эстонских властей и финансовых институтов, а также из-за угроз в адрес сотрудников. В течение года банки замораживали зарплаты и закрывали счета на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и журналистов стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся два года назад из-за угроз эстонской полиции.

https://ria.ru/20220407/sputnik-1782373620.html

https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782330876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эстония, елена черышева, россия, sputnik эстония