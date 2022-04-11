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Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести - РИА Новости, 11.04.2022
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Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести
Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести - РИА Новости, 11.04.2022
Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:18
2022-04-11T18:24
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ступино
московская область (подмосковье)
ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Погибли шесть человек, из них три ребенка", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
ступино
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происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, московская область (подмосковье), ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:18 11.04.2022 (обновлено: 18:24 11.04.2022)
 
Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести

МЧС сообщило о троих детях и троих взрослых, погибших при взрыве газа в Ступино

© Фото : ГСУ СК по Московской областиДом в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа
Дом в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : ГСУ СК по Московской области
Дом в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Погибли шесть человек, из них три ребенка", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 07:44
Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино
 
ПроисшествияВзрыв газа в жилом доме в СтупиноМосковская область (Подмосковье)СтупиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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