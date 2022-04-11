https://ria.ru/20220411/stupino-1782969786.html
Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести
Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести - РИА Новости, 11.04.2022
Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:18
2022-04-11T18:18
2022-04-11T18:24
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ступино
московская область (подмосковье)
ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Погибли шесть человек, из них три ребенка", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, московская область (подмосковье), ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:18 11.04.2022 (обновлено: 18:24 11.04.2022)
Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести
МЧС сообщило о троих детях и троих взрослых, погибших при взрыве газа в Ступино