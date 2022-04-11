https://ria.ru/20220411/stupino-1782969786.html

Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести

Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести - РИА Новости, 11.04.2022

Число погибших при взрыве газа в Ступино возросло до шести

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:18

2022-04-11T18:18

2022-04-11T18:24

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ступино

московская область (подмосковье)

ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Погибли шесть человек, из них три ребенка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220411/utechka-1782834130.html

московская область (подмосковье)

ступино

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, московская область (подмосковье), ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)