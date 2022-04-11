https://ria.ru/20220411/stupino-1782920231.html
Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ступино не пускали газовщиков
Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ступино не пускали газовщиков - РИА Новости, 11.04.2022
Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ступино не пускали газовщиков
Жильцы трех квартир, находившихся в эпицентре взрыва газа в доме в подмосковном Ступино, не пускали к себе специалистов из газовых служб, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:06
2022-04-11T15:06
2022-04-11T15:06
происшествия
евгений хромушин
ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ступино
жилье
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жильцы трех квартир, находившихся в эпицентре взрыва газа в доме в подмосковном Ступино, не пускали к себе специалистов из газовых служб, сообщили в региональном Минэнерго.По данным МЧС, из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ступино два человека погибли, шестеро пострадали, эвакуированных жильцов разместили в доме культуры. Минздрав Подмосковья заявил о пяти госпитализированных."Из четырех квартир, которые находились в эпицентре взрыва газа в доме в Ступине, жильцы трех из них не пускали к себе газовые службы, соответствующие акты недопусков имеются", - говорится в Telegram-канале министерства.Также вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что местные жители замечали, как специалисты газовых служб приходили "по три-четыре раза" для проверки квартир, куда их не пускали. Сейчас при капремонте во всех домах ставятся сигнализаторы с отсекателем - приспособление, которое автоматически перекрывает подачу газа.По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
ступино
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2022-04-11T15:06
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PT0M21S
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2022-04-11T15:06
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евгений хромушин, ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино, жилье
Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ступино не пускали газовщиков
Минэнерго Подмосковья сообщило, что пострадавшие в Ступино жильцы не пускали газовщиков