https://ria.ru/20220411/stupino-1782838549.html
Видео с места взрыва бытового газа в Ступино
Появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
Видео с места взрыва бытового газа в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:41
2022-04-11T08:41
2022-04-11T09:23
происшествия
ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области.На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.Взрыв прогремел в 5:54 утра по мск. В управлении МЧС по Московской области сообщили о двух погибших и пяти пострадавших. В экстренных службах рассказали, что, по предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа из-за неисправного оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что держит ситуацию на контроле и поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.
https://ria.ru/20220411/vzryv-1782843067.html
ступино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2022-04-11T08:41
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
08:41 11.04.2022 (обновлено: 09:23 11.04.2022)
Появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино
Прокуратура опубликовала видео с места взрывы газа в Ступино, где погибли два человека