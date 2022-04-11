https://ria.ru/20220411/stupino-1782838549.html

Видео с места взрыва бытового газа в Ступино

Появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

Видео с места взрыва бытового газа в Ступино

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:41

2022-04-11T08:41

2022-04-11T09:23

происшествия

ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области.На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.Взрыв прогремел в 5:54 утра по мск. В управлении МЧС по Московской области сообщили о двух погибших и пяти пострадавших. В экстренных службах рассказали, что, по предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа из-за неисправного оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что держит ситуацию на контроле и поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.

https://ria.ru/20220411/vzryv-1782843067.html

ступино

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом. 2022-04-11T08:41 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)