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У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев - РИА Новости, 11.04.2022
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У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев - РИА Новости, 11.04.2022
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев
У США все будет хорошо, пока есть европейцы, готовые оплачивать её экологические счета, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:15
2022-04-11T10:38
дмитрий медведев
сша
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У США все будет хорошо, пока есть европейцы, готовые оплачивать её экологические счета, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран... У Америки всё хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать её экологические счета", - написал Медведев.
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дмитрий медведев, сша, в мире, евросоюз
10:15 11.04.2022 (обновлено: 10:38 11.04.2022)
 
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: у США все хорошо, пока Европа оплачивает их экологические счета

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У США все будет хорошо, пока есть европейцы, готовые оплачивать её экологические счета, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран... У Америки всё хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать её экологические счета", - написал Медведев.
 
Дмитрий МедведевСШАВ миреЕвросоюз
 
 
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