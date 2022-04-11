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У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев

У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев - РИА Новости, 11.04.2022

У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев

У США все будет хорошо, пока есть европейцы, готовые оплачивать её экологические счета, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:15

2022-04-11T10:15

2022-04-11T10:38

дмитрий медведев

сша

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У США все будет хорошо, пока есть европейцы, готовые оплачивать её экологические счета, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран... У Америки всё хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать её экологические счета", - написал Медведев.

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, сша, в мире, евросоюз