https://ria.ru/20220411/ssha-1782852407.html
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев - РИА Новости, 11.04.2022
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев
У США все будет хорошо, пока есть европейцы, готовые оплачивать её экологические счета, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:15
2022-04-11T10:15
2022-04-11T10:38
дмитрий медведев
сша
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У США все будет хорошо, пока есть европейцы, готовые оплачивать её экологические счета, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран... У Америки всё хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать её экологические счета", - написал Медведев.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, сша, в мире, евросоюз
10:15 11.04.2022 (обновлено: 10:38 11.04.2022)
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: у США все хорошо, пока Европа оплачивает их экологические счета