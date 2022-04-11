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Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев - РИА Новости, 11.04.2022
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Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев
Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев - РИА Новости, 11.04.2022
Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев
Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк рассказал, какие персонажи "Игры в кальмара" появятся во втором сезоне шоу. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:31
2022-04-11T17:31
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк рассказал, какие персонажи "Игры в кальмара" появятся во втором сезоне шоу. Об этом сообщает Deadline. Сон Ки Хун (он же "№ 456") — главный герой первого сезона. Чтобы расплатиться с кредиторами, он решился принять участие в подпольных играх на выживание. Его образ воплотил Ли Джон Джэ. Распорядитель отвечал за проведение опасного проекта и носил маску. О том, кто под ней скрывался, зрители узнали только в финале. Роль этого злодея исполнил Ли Бён Хон. Ранее Хван Дон Хёк намекал, что в продолжении шоу может сняться Чон Хо Ён. Она могла бы сыграть злую сестру-близняшку своей героини, погибшей в конце первого сезона. Шоу "Игра в кальмара" вышло на стриминговой платформе Netflix 17 сентября 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы
17:31 11.04.2022
 
Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев

Создатель "Игры в кальмара" раскрыл имена двух героев, которые вернутся во втором сезоне

© Netflix, 2021Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк рассказал, какие персонажи "Игры в кальмара" появятся во втором сезоне шоу. Об этом сообщает Deadline.
"Конечно же, Ки Хун. И еще я очень надеюсь, что вернется Распорядитель", — заявил создатель сериала.
Сон Ки Хун (он же "№ 456") — главный герой первого сезона. Чтобы расплатиться с кредиторами, он решился принять участие в подпольных играх на выживание. Его образ воплотил Ли Джон Джэ.
Распорядитель отвечал за проведение опасного проекта и носил маску. О том, кто под ней скрывался, зрители узнали только в финале. Роль этого злодея исполнил Ли Бён Хон.
© Netflix (2021) Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix (2021)
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Ранее Хван Дон Хёк намекал, что в продолжении шоу может сняться Чон Хо Ён. Она могла бы сыграть злую сестру-близняшку своей героини, погибшей в конце первого сезона.
Шоу "Игра в кальмара" вышло на стриминговой платформе Netflix 17 сентября 2021 года.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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