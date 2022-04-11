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Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев

Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев - РИА Новости, 11.04.2022

Создатель "Игры в кальмара" рассказал о возвращении двух ключевых героев

Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк рассказал, какие персонажи "Игры в кальмара" появятся во втором сезоне шоу. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:31

2022-04-11T17:31

2022-04-11T17:31

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк рассказал, какие персонажи "Игры в кальмара" появятся во втором сезоне шоу. Об этом сообщает Deadline. Сон Ки Хун (он же "№ 456") — главный герой первого сезона. Чтобы расплатиться с кредиторами, он решился принять участие в подпольных играх на выживание. Его образ воплотил Ли Джон Джэ. Распорядитель отвечал за проведение опасного проекта и носил маску. О том, кто под ней скрывался, зрители узнали только в финале. Роль этого злодея исполнил Ли Бён Хон. Ранее Хван Дон Хёк намекал, что в продолжении шоу может сняться Чон Хо Ён. Она могла бы сыграть злую сестру-близняшку своей героини, погибшей в конце первого сезона. Шоу "Игра в кальмара" вышло на стриминговой платформе Netflix 17 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20220404/igra-1781843610.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы