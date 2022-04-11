14:18 11.04.2022 (обновлено: 16:26 11.04.2022)
В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза
"Атон": запрет ЕС поставок в Россию оборудования для СПГ ставит под угрозу Энергостратегию
© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Запрет Евросоюзом поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии России на период до 2035 года в части амбиций страны на мировом рынке СПГ, говорится в комментарии экспертов инвестиционной компании "Атон".
"Запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа и "Балтийского СПГ" "Газпрома". Несмотря на то, что первая линия "Арктик СПГ-2" завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет всего 40%. Запрет также ставит под угрозу энергетическую стратегию до 2035, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20%", — считают эксперты "Атона".
Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В частности, введен запрет на продажу и поставки определенных товаров и технологий, которые подходят для использования в переработке нефти и сжижении природного газа физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России или для использования в Российской Федерации. При этом неважно, происходят ли такие товары и технологии из ЕС.
По информации газеты "Коммерсант", запрет также распространяется на уже заключенные и оплаченные контракты и поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.
Россия входит в число крупнейших поставщиков СПГ на мировой рынок, производя в среднем около 30 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Экспорт осуществляют два основных проекта: "Сахалин-2", в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, а также "Ямал СПГ", где НОВАТЭК владеет 50,1%. Также экспортирует СПГ среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% у НОВАТЭКа, 48,9% у Газпромбанка).
При этом ведется работа над строительством новых СПГ-проектов в России. Так, в наиболее продвинутой стадии находится "Арктик СПГ-2" компании НОВАТЭК. Текущая доля России на мировом рынке сжиженного природного газа составляет 7-8%, однако власти неоднократно заявляли об амбициях занять долю в 20-25%.