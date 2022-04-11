Рейтинг@Mail.ru
В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/spg-1782910142.html
В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза
В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза - РИА Новости, 11.04.2022
В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза
Запрет Евросоюзом поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:18
2022-04-11T16:26
природный газ
россия
газпром
арктик спг - 2
газпромбанк
ямал спг
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:89:3030:1793_1920x0_80_0_0_98ae61621ba454b424b0185b5017f9d7.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Запрет Евросоюзом поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии России на период до 2035 года в части амбиций страны на мировом рынке СПГ, говорится в комментарии экспертов инвестиционной компании "Атон"."Запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа и "Балтийского СПГ" "Газпрома". Несмотря на то, что первая линия "Арктик СПГ-2" завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет всего 40%. Запрет также ставит под угрозу энергетическую стратегию до 2035, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20%", — считают эксперты "Атона".Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В частности, введен запрет на продажу и поставки определенных товаров и технологий, которые подходят для использования в переработке нефти и сжижении природного газа физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России или для использования в Российской Федерации. При этом неважно, происходят ли такие товары и технологии из ЕС.По информации газеты "Коммерсант", запрет также распространяется на уже заключенные и оплаченные контракты и поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.Россия входит в число крупнейших поставщиков СПГ на мировой рынок, производя в среднем около 30 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Экспорт осуществляют два основных проекта: "Сахалин-2", в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, а также "Ямал СПГ", где НОВАТЭК владеет 50,1%. Также экспортирует СПГ среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% у НОВАТЭКа, 48,9% у Газпромбанка).При этом ведется работа над строительством новых СПГ-проектов в России. Так, в наиболее продвинутой стадии находится "Арктик СПГ-2" компании НОВАТЭК. Текущая доля России на мировом рынке сжиженного природного газа составляет 7-8%, однако власти неоднократно заявляли об амбициях занять долю в 20-25%.
https://ria.ru/20220411/gaz-1782861507.html
https://ria.ru/20220410/resursy-1782814621.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e1bd3e4a90014d2bc22e7d3fe51cd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
природный газ, россия, газпром, арктик спг - 2, газпромбанк, ямал спг, экономика, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, новатэк, балтийский спг
14:18 11.04.2022 (обновлено: 16:26 11.04.2022)
 
В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза

"Атон": запрет ЕС поставок в Россию оборудования для СПГ ставит под угрозу Энергостратегию

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Запрет Евросоюзом поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии России на период до 2035 года в части амбиций страны на мировом рынке СПГ, говорится в комментарии экспертов инвестиционной компании "Атон".
"Запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа и "Балтийского СПГ" "Газпрома". Несмотря на то, что первая линия "Арктик СПГ-2" завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет всего 40%. Запрет также ставит под угрозу энергетическую стратегию до 2035, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20%", — считают эксперты "Атона".
Работа завода в Германии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 10:53
Немецкий бизнесмен рассказал о страхе остаться без российского газа
Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В частности, введен запрет на продажу и поставки определенных товаров и технологий, которые подходят для использования в переработке нефти и сжижении природного газа физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России или для использования в Российской Федерации. При этом неважно, происходят ли такие товары и технологии из ЕС.
По информации газеты "Коммерсант", запрет также распространяется на уже заключенные и оплаченные контракты и поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.
Россия входит в число крупнейших поставщиков СПГ на мировой рынок, производя в среднем около 30 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Экспорт осуществляют два основных проекта: "Сахалин-2", в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, а также "Ямал СПГ", где НОВАТЭК владеет 50,1%. Также экспортирует СПГ среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% у НОВАТЭКа, 48,9% у Газпромбанка).
При этом ведется работа над строительством новых СПГ-проектов в России. Так, в наиболее продвинутой стадии находится "Арктик СПГ-2" компании НОВАТЭК. Текущая доля России на мировом рынке сжиженного природного газа составляет 7-8%, однако власти неоднократно заявляли об амбициях занять долю в 20-25%.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 23:27
FAZ: в Европе "прячутся" страны, заинтересованные в российском газе
 
Природный газРоссияГазпромАрктик СПГ - 2ГазпромбанкЯмал СПГЭкономикаВ миреЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииНоватэкБалтийский СПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала