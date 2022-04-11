https://ria.ru/20220411/spg-1782910142.html

В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза

В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза - РИА Новости, 11.04.2022

В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза

Запрет Евросоюзом поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:18

2022-04-11T14:18

2022-04-11T16:26

природный газ

россия

газпром

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в мире

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Запрет Евросоюзом поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии России на период до 2035 года в части амбиций страны на мировом рынке СПГ, говорится в комментарии экспертов инвестиционной компании "Атон"."Запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа и "Балтийского СПГ" "Газпрома". Несмотря на то, что первая линия "Арктик СПГ-2" завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет всего 40%. Запрет также ставит под угрозу энергетическую стратегию до 2035, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20%", — считают эксперты "Атона".Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В частности, введен запрет на продажу и поставки определенных товаров и технологий, которые подходят для использования в переработке нефти и сжижении природного газа физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России или для использования в Российской Федерации. При этом неважно, происходят ли такие товары и технологии из ЕС.По информации газеты "Коммерсант", запрет также распространяется на уже заключенные и оплаченные контракты и поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.Россия входит в число крупнейших поставщиков СПГ на мировой рынок, производя в среднем около 30 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Экспорт осуществляют два основных проекта: "Сахалин-2", в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, а также "Ямал СПГ", где НОВАТЭК владеет 50,1%. Также экспортирует СПГ среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% у НОВАТЭКа, 48,9% у Газпромбанка).При этом ведется работа над строительством новых СПГ-проектов в России. Так, в наиболее продвинутой стадии находится "Арктик СПГ-2" компании НОВАТЭК. Текущая доля России на мировом рынке сжиженного природного газа составляет 7-8%, однако власти неоднократно заявляли об амбициях занять долю в 20-25%.

https://ria.ru/20220411/gaz-1782861507.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, россия, газпром, арктик спг - 2, газпромбанк, ямал спг, экономика, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, новатэк, балтийский спг