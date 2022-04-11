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"Ъ": Евросоюз запретил поставлять в Россию оборудование для СПГ - РИА Новости, 11.04.2022
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Европа запретила поставлять в Россию оборудование для СПГ
"Ъ": Евросоюз запретил поставлять в Россию оборудование для СПГ - РИА Новости, 11.04.2022
Европа запретила поставлять в Россию оборудование для СПГ
Евросоюз пятым пакетом санкций против России решил нанести удар по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:46
2022-04-11T13:46
в мире
евросоюз
россия
спг
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Евросоюз пятым пакетом санкций против России решил нанести удар по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на официальный документ.По данным издания, устанавливается запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, вне зависимости от того, происходят такие товары или технологии из Евросоюза или нет.В этот список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники, насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе, пишет "Ъ".Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, стали громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Некоторые бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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в мире, евросоюз, россия, спг
13:46 11.04.2022
 
"Ъ": Евросоюз запретил поставлять в Россию оборудование для СПГ

"Ъ": Евросоюз запретил поставлять в Россию технологии и товары для сжижения газа

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Евросоюз пятым пакетом санкций против России решил нанести удар по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на официальный документ.
По данным издания, устанавливается запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, вне зависимости от того, происходят такие товары или технологии из Евросоюза или нет.
В этот список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники, насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе, пишет "Ъ".
Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, стали громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Некоторые бренды объявили об уходе из России.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
 
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