https://ria.ru/20220411/spetsoperatsiya-1783009650.html

День 47-й: подготовка к окружению ВСУ, визит Нехаммера и высылка дипломатов

День 47-й: подготовка к окружению ВСУ, визит Нехаммера и высылка дипломатов - РИА Новости, 12.04.2022

День 47-й: подготовка к окружению ВСУ, визит Нехаммера и высылка дипломатов

Ведется подготовка к окружению самой большой группировки украинских войск численностью до 100 тысяч человек, порт Мариуполя перешел под контроль ДНР, канцлер... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-11T23:42

2022-04-11T23:42

2022-04-12T01:56

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ведется подготовка к окружению самой большой группировки украинских войск численностью до 100 тысяч человек, порт Мариуполя перешел под контроль ДНР, канцлер Австрии и президент России провели переговоры в Москве, а МИД Хорватии заявил, что высылает из страны российских дипломатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииРоссийская армия с момента начала специальной военной операции уничтожила 130 украинских самолетов и 441 беспилотник, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Также, по данным Минобороны РФ, российский спецназ в 5 километрах южнее Изюма ликвидировал одного из руководителей запрещенного в России "Правого сектора"* Тараса Бобанича, он с 2014 года участвовал в киевской карательной операции в Донбассе и лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска.Кроме того, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, порт Мариуполя перешел под контроль ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.Помимо этого, Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских войск численностью до 100 тысяч человек. Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине, уточнил он.Подготовка провокацийПервый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что украинские военные в Одессе могут готовить провокацию с целью обвинить российскую сторону. По его словам, в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму.Россия передала ООН данные о готовящихся на Украине провокациях со стороны Киева. По словам Полянского, речь идет в том числе о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом. В город Кременная заблаговременно прибыли репортеры зарубежных СМИ. Их цель зафиксировать подготовленную ВСУ провокацию с обстрелом якобы российской армией автомобилей скорой помощи, которые перевозят пациентов, указал дипломат.Как отметил Полянский, в селе Белогоровка заминированы резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируется взорвать при подходе к городу формирований Народной милиции ЛНР. В городе Ирпень Киевской области осуществляется провокация по схеме Бучи.Также Минобороны заявило, что Украина вместе с Британией готовит провокации в Сумской области, чтобы обвинить российских военных. Как отметил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для съемки постановочных сюжетов.В населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии. По замыслу "британских режиссеров", подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними, пояснил Мизинцев.Поставки оружия и переговорыГлава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжелое вооружение, и времени на отговорки у партнеров нет, "настало время для креативности и прагматизма". Также глава евродипломатии Жозеп Боррель, ранее заявивший, что "эта война должна быть выиграна на поле боя", призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие, о котором она просит.При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что Украина на переговорах с Россией "изворачивается на 180 градусов". Несмотря на это, в Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной. "Мы люди терпеливые и настойчивые", - сказал Лавров.Кроме того, в понедельник лидеры России и Австрии провели в Москве переговоры о ситуации вокруг Украины. Канцлер Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими, и что он прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы.Высылка дипломатов и подготовка санкцийХорватское министерство иностранных дел сообщило, что Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия соответствующе ответит на эту высылку.Также МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. На эти действия Россия также даст соответствующий ответ, отметила Захарова.Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией".* Запрещенная в России экстремистская организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, карл нехаммер, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс