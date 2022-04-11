https://ria.ru/20220411/spetsoperatsiya-1782876205.html

Лидер "Ночных волков" заявил, что Россия спасает мир от катастрофы

Лидер "Ночных волков" заявил, что Россия спасает мир от катастрофы - РИА Новости, 11.04.2022

Лидер "Ночных волков" заявил, что Россия спасает мир от катастрофы

Россия, начавшая спецоперацию на Украине, спасает мир от катастрофы, развернувшийся там конфликт – "сражение метафизиков с сатанистами", считает лидер мотоклуба РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:00

2022-04-11T12:00

2022-04-11T12:00

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

нато

александр "хирург" залдастанов

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия, начавшая спецоперацию на Украине, спасает мир от катастрофы, развернувшийся там конфликт – "сражение метафизиков с сатанистами", считает лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург)."Значение этой схватки, которую ведет Россия, невозможно переоценить – это сражение метафизиков с сатанистами, это борьба, которая лежит за границами действия денег. Исход этой борьбы определит судьбу человечества. Это не конфликт России и Украины – это война с возрожденным фашизмом, который суть сатанизм, явившийся в русский мир из чудовищной лжи", - сказал Залдастанов РИА Новости.Он напомнил, что Запад последние десятилетия "с помощью лжи и пропаганды" воспитывал на Украине "нацистов, ненавидящих Россию и все русское". Сейчас, по его мнению, наступает судьбоносный момент в истории России."Сегодня Россия – вновь защитник слабых и угнетаемых. Восемь лет она спасала людей Донбасса от геноцида, а сейчас спасает мир от неминуемой катастрофы", - добавил он.Залдастанов напомнил, что "Ночные волки" поддержали спецоперацию на Украине с первого дня. "Мы поддержали решение президента России о признании Донбасса и оказания всей необходимой помощи его жителям, его защитникам", - заключил Хирург.Ранее сайт "Ночных волков" опубликовал обращение Хирурга к европейцам, в котором он призвал поддержать Россию и позволить ей "построить мир без нацизма, без ненависти и без НАТО, спасти мир от чумы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, александр "хирург" залдастанов, в мире