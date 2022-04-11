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Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"* - РИА Новости, 11.04.2022
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Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"*
Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"* - РИА Новости, 11.04.2022
Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"*
Российский спецназ ликвидировал одного из руководителей "Правого сектора"* Тараса Бобанича, сообщило Министерство обороны."Российской группой специального... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:19
2022-04-11T19:56
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
правый сектор
россия
донецк (днр)
луганск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский спецназ ликвидировал одного из руководителей "Правого сектора"* Тараса Бобанича, сообщило Министерство обороны."Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Тарас Бобанич", — говорится в заявлении.По данным ведомства, Бобанич с 2014 года лично отдавал приказы обстреливать жилые дома в Донецке и Луганске из тяжелого вооружения, он виновен смерти сотен мирных жителей, в том числе детей.Будучи лидером львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды "Правого сектора"*. С 2019 года занимал должность заместителя командира движения по вопросам резервных подразделений.Он был одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в убийствах русскоязычного населения на территории Украины, отметили в Минобороны."Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций", — заключили в ведомстве."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических групп. В январе и феврале 2014 года его боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре того же года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), правый сектор, россия, донецк (днр), луганск, вооруженные силы рф
12:19 11.04.2022 (обновлено: 19:56 11.04.2022)
 
Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"*

Минобороны заявило о ликвидации одного из главарей "Правого сектора" Тараса Бобанича

Тарас "Хаммер" Бобанич
Тарас Хаммер Бобанич
Тарас "Хаммер" Бобанич
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский спецназ ликвидировал одного из руководителей "Правого сектора"* Тараса Бобанича, сообщило Министерство обороны.

"Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Тарас Бобанич", — говорится в заявлении.
Паспорт ликвидированного лидера "Правого сектора"* Тараса Бобанича
Паспорт ликвидированного лидера Правого сектора* Тараса Бобанича
Паспорт ликвидированного лидера "Правого сектора"* Тараса Бобанича
По данным ведомства, Бобанич с 2014 года лично отдавал приказы обстреливать жилые дома в Донецке и Луганске из тяжелого вооружения, он виновен смерти сотен мирных жителей, в том числе детей.

Будучи лидером львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды "Правого сектора"*. С 2019 года занимал должность заместителя командира движения по вопросам резервных подразделений.
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Он был одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в убийствах русскоязычного населения на территории Украины, отметили в Минобороны.
"Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций", — заключили в ведомстве.
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"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических групп. В январе и феврале 2014 года его боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре того же года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Правый секторРоссияДонецк (ДНР)ЛуганскВооруженные силы РФ
 
 
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