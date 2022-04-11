https://ria.ru/20220411/spetsnaz-1782879952.html

Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"*

Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"* - РИА Новости, 11.04.2022

Российский спецназ ликвидировал одного из главарей "Правого сектора"*

Российский спецназ ликвидировал одного из руководителей "Правого сектора"* Тараса Бобанича, сообщило Министерство обороны."Российской группой специального... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:19

2022-04-11T12:19

2022-04-11T19:56

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский спецназ ликвидировал одного из руководителей "Правого сектора"* Тараса Бобанича, сообщило Министерство обороны."Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Тарас Бобанич", — говорится в заявлении.По данным ведомства, Бобанич с 2014 года лично отдавал приказы обстреливать жилые дома в Донецке и Луганске из тяжелого вооружения, он виновен смерти сотен мирных жителей, в том числе детей.Будучи лидером львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды "Правого сектора"*. С 2019 года занимал должность заместителя командира движения по вопросам резервных подразделений.Он был одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в убийствах русскоязычного населения на территории Украины, отметили в Минобороны."Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций", — заключили в ведомстве."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических групп. В январе и феврале 2014 года его боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре того же года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), правый сектор, россия, донецк (днр), луганск, вооруженные силы рф