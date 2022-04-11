https://ria.ru/20220411/smert-1782830085.html

Global Times оценила число неестественных смертей из-за санкций США

Global Times оценила число неестественных смертей из-за санкций США - РИА Новости, 11.04.2022

Global Times оценила число неестественных смертей из-за санкций США

Китайская газета Global Times обратила внимание на количество неестественных смертей из-за американских санкций. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T06:40

2022-04-11T06:40

2022-04-11T10:38

венди шерман

сша

москва

россия

в мире

китай

индия

украина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Китайская газета Global Times обратила внимание на количество неестественных смертей из-за американских санкций.Это, как считает редакция издания, указывает на стремление Вашингтона к гегемонии, что видно на примере Украины. По его словам, Соединенным Штатам свойственно навешивать ярлыки на незападные страны, настаивающие на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении "общечеловеческих ценностей".По мнению автора статьи, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы."На сегодняшний день США стремятся взять в заложники страны из разных уголков мира, которые не поддерживают их в вопросе Украины. Высокопоставленные чиновники из Вашингтона по очереди угрожали некоторым государствам, в том числе Китаю и Индии", — говорится в материале.Global Times напомнила, как замглавы госдепартамента США Венди Шерман пригрозила Пекину "последствиями" в случае предоставления материальной поддержки России, а глава национального экономического совета Белого дома Брайан Диз отметил, что при сближении с позицией Москвы "последствия" для Нью-Дели будут "значительными и долгосрочными".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782816362.html

https://ria.ru/20220411/proval-1782823077.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782049819.html

сша

москва

россия

китай

индия

украина

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венди шерман, сша, москва, россия, в мире, китай, индия, украина