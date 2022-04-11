06:40 11.04.2022 (обновлено: 10:38 11.04.2022)
Global Times оценила число неестественных смертей из-за санкций США
GT: со времен Второй мировой из-за санкций США умерло больше иностранцев, чем в войнах
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Китайская газета Global Times обратила внимание на количество неестественных смертей из-за американских санкций.
"Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США", — пишет колумнист GT.
Это, как считает редакция издания, указывает на стремление Вашингтона к гегемонии, что видно на примере Украины. По его словам, Соединенным Штатам свойственно навешивать ярлыки на незападные страны, настаивающие на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении "общечеловеческих ценностей".
"На сегодняшний день США стремятся взять в заложники страны из разных уголков мира, которые не поддерживают их в вопросе Украины. Высокопоставленные чиновники из Вашингтона по очереди угрожали некоторым государствам, в том числе Китаю и Индии", — говорится в материале.
Global Times напомнила, как замглавы госдепартамента США Венди Шерман пригрозила Пекину "последствиями" в случае предоставления материальной поддержки России, а глава национального экономического совета Белого дома Брайан Диз отметил, что при сближении с позицией Москвы "последствия" для Нью-Дели будут "значительными и долгосрочными".
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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