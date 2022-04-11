https://ria.ru/20220411/shtraf-1782905904.html

Актрису из сериала "Территория" оштрафовали за дискредитацию ВС России

Актрису из сериала "Территория" оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 11.04.2022

Актрису из сериала "Территория" оштрафовали за дискредитацию ВС России

Суд повторно оштрафовал актрису из телесериала "Территория" Ксению Отинову за надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, - назначено 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:01

2022-04-11T14:01

2022-04-11T14:01

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ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Суд повторно оштрафовал актрису из телесериала "Территория" Ксению Отинову за надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, - назначено 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кудымкарскoм городском суде Пермского края в понедельник.Ранее Отиновой дали штраф в 15 тысяч рублей за несколько надписей, которые, как посчитал суд, дискредитируют российскую армию. Их девушка начертила маркером на входных дверях подъездов домов на трех улицах в Кудымкаре.По данным суда, 18 марта сотрудники полиции выявили, что аналогичные надписи она нанесла синей краской также на торце жилого дома, стене здания в центре города и автобусной остановке."Заседание состоялось сегодня. Суд признал ее виновной. Актрису привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан"), ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", — рассказали в суде.По словам представителя суда, Отинова может обжаловать решение в десятидневный срок.Согласно данным суда, актриса признала вину в обоих вменяемых ей инцидентах.Ксения Отинова родилась в Кудымкаре, окончила Пермский государственный институт культуры. В Коми-Пермяцком драмтеатре с 2021 года. Снималась в мистическом телесериале "Территория", где исполнила роль студентки филфака Татьяны. Действие сериала разворачивается в Пермском крае, авторы при создании многосерийного фильма активно обращались к уральскому фольклору.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.

https://ria.ru/20220411/krym-1782898579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, пермский край, украина, вооруженные силы рф, новости культуры, культура