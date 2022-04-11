https://ria.ru/20220411/shkurko-1782939468.html
Прощание с президентом Исторического музея пройдет в среду
Прощание с президентом Исторического музея пройдет в среду - РИА Новости, 11.04.2022
Прощание с президентом Исторического музея пройдет в среду
Прощание с президентом Государственного исторического музея Александром Шкурко состоится 13 апреля в 11.00 в траурном зале Николо-Архангельского крематория,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:53
2022-04-11T16:53
2022-04-11T16:53
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прощание с президентом Государственного исторического музея Александром Шкурко состоится 13 апреля в 11.00 в траурном зале Николо-Архангельского крематория, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.Президент ГИМ скончался 10 апреля в возрасте 85 лет.Александр Шкурко — российский историк, специалист по скифской археологии. В 1960 году он окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы был первым заместителем министра культуры РСФСР. В 1992 году Шкурко стал семнадцатым директором Государственного исторического музея в Москве.В 2003 году Александр Иванович получил Государственную премию РФ в области культуры, с 2006 года был почетным профессором МГУ.
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РИА Новости
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новости культуры, исторический музей, москва, россия, рсфср
Прощание с президентом Исторического музея пройдет в среду
Прощание с президентом ГИМ Александром Шкурко пройдет 13 апреля
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прощание с президентом Государственного исторического музея Александром Шкурко состоится 13 апреля в 11.00 в траурном зале Николо-Архангельского крематория, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
Президент ГИМ скончался
10 апреля в возрасте 85 лет.
Александр Шкурко — российский историк, специалист по скифской археологии. В 1960 году он окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы был первым заместителем министра культуры РСФСР. В 1992 году Шкурко стал семнадцатым директором Государственного исторического музея в Москве.
В 2003 году Александр Иванович получил Государственную премию РФ в области культуры, с 2006 года был почетным профессором МГУ.