01:07 11.04.2022 (обновлено: 01:10 11.04.2022)
В Мелитополе возобновляют работу школы и детсады
Мэр Мелитополя Данильченко: школы и детсады в Мелитополе возобновят работу с 11 апреля
Сотрудник Росгвардии и дети в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Школы и детские сады в Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, откроют двери для учащихся 11 апреля, власти сделают все, чтобы дети смогли закончить учебный год, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.
"У нас с 4 апреля открылись вузы, техникумы и колледжи. Заработали технические училища. Студенты приступили к занятиям. 11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и, естественно, перейти в следующие классы", — сказала Данильченко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.