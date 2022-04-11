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В Мелитополе возобновляют работу школы и детсады

В Мелитополе возобновляют работу школы и детсады - РИА Новости, 11.04.2022

В Мелитополе возобновляют работу школы и детсады

Школы и детские сады в Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, откроют двери для учащихся 11 апреля, власти сделают все, чтобы дети смогли... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T01:07

2022-04-11T01:07

2022-04-11T01:10

в мире

владимир путин

россия

мелитополь

украина

галина данильченко

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Школы и детские сады в Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, откроют двери для учащихся 11 апреля, власти сделают все, чтобы дети смогли закончить учебный год, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

мелитополь

украина

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в мире, владимир путин, россия, мелитополь, украина, галина данильченко