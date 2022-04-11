Рейтинг@Mail.ru
Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/shakhty-1783010692.html
Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ
Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ
Все шахты предприятия "Первомайскуголь" оказались у линии боевого соприкосновения украинских войск и союзных сил ЛНР и России, периодически эти объекты попадают РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:57
2022-04-11T23:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Все шахты предприятия "Первомайскуголь" оказались у линии боевого соприкосновения украинских войск и союзных сил ЛНР и России, периодически эти объекты попадают под артобстрелы, сообщил РИА Новости Олег Авдеенко, директор шахты "Тошковская", принадлежащей названному предприятию.Он уточнил, что речь идет об угольных шахтах, расположенных между городами Первомайск и Попасная."Обстановка тяжелая - ведутся обстрелы. Могу сказать по своей шахте: в нее попал снаряд", - сказал Авдеенко.Если в результате обстрелов на любой из этих шахт будет уничтожен копер - конструкция, установленная на поверхности и предназначенная для размещения подъемной установки, - шахту "точно можно будет хоронить", заключил собеседник агентства.Авдеенко рассказал также и о ситуации в Лисичанске, крупном промышленном центре, одном из старейших городов Донбасса, откуда он родом и где он был около недели назад."Когда наступит мирная жизнь, независимо от того, сохранится мой дом или нет, я туда вернусь", - также сказал Авдеенко. Кроме того, по его словам, что у людей плохо с наличными деньгами, а оплата картами в городе почти не работает, магазины в городе работают не все."Лично мне солдаты Вооруженных сил Украины сказали: уезжайте отсюда, здесь не останется ничего живого", - добавил собеседник агентства.Подача электроэнергии и откачка воды прекращены на шахтах на территории ЛНР, контролируемой Украиной, из-за этого загрязненная вода может выйти на поверхность и попасть в водоемы, загрязнив их, заявил Олег Авдеенко.Он уточнил, что самой опасной с точки зрения экологии является шахта "Золотое", которая "держала" воду и обеспечивала безопасность ряда других шахт - "Карбонит" и "Угорская". Авдеенко подчеркнул, что вода на шахтах очень "агрессивная" - с химическими вредными присадками, и на сегодняшний день шахты затапливает, и в ближайшие 2-3 недели вода может выйти на поверхность после того, как шахты затопит."Если вода выйдет на поверхность, она в первую очередь попадет в речку Беленькую, потом в Донец, Дон и так далее", - сказал Авдеенко. По его словам, для предотвращения загрязнения нужно подводить к шахтам электроэнергию и использовать мощный насос, который сможет откачивать минимум 2 тысячи кубометров воды в час.Авдеенко сравнил последствия попадания загрязненных вод в речки с экологической катастрофой. Ее возможность прокомментировал для РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн."Безусловно, какие-то аргументы в пользу экологической катастрофы есть. Но так, умозрительно, это не начало разговора: требуется для того, чтобы говорить об этом, целый ряд подходов к вопросу, чтобы можно было оценить ситуацию и выработать противоядие", - сказал Гофштейн. Он подчеркнул, что нужно знать параметры шахты: ее расположение, геологию, объем затопленного, скорость поступления воды, химический состав воды."Степень экологической опасности может варьироваться в очень больших пределах - от паники до здравых действий. Для того, чтобы говорить как специалист со специалистом, нужно перечисленные вещи узнать", - отметил он, еще раз подчеркнув, что состав воды и другие параметры шахты нужно анализировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
россия
украина
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
23:57 11.04.2022 (обновлено: 23:59 11.04.2022)
 
Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ

Шахты "Первомайскугля" на территории ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Все шахты предприятия "Первомайскуголь" оказались у линии боевого соприкосновения украинских войск и союзных сил ЛНР и России, периодически эти объекты попадают под артобстрелы, сообщил РИА Новости Олег Авдеенко, директор шахты "Тошковская", принадлежащей названному предприятию.
Он уточнил, что речь идет об угольных шахтах, расположенных между городами Первомайск и Попасная.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
"Обстановка тяжелая - ведутся обстрелы. Могу сказать по своей шахте: в нее попал снаряд", - сказал Авдеенко.
Если в результате обстрелов на любой из этих шахт будет уничтожен копер - конструкция, установленная на поверхности и предназначенная для размещения подъемной установки, - шахту "точно можно будет хоронить", заключил собеседник агентства.
Авдеенко рассказал также и о ситуации в Лисичанске, крупном промышленном центре, одном из старейших городов Донбасса, откуда он родом и где он был около недели назад.
"Обстановка тяжелая. Ведутся обстрелы, массового всего этого ещё нет, из всего населения осталась четверть", - сказал он, уточнив, что изначально не собирался уезжать из города, но позднее принял решение покинуть его - после того, как рядом с его домом упала мина, а на следующий день весь район "накрыло" кассетными боеприпасами, которые, по его мнению, применили украинские военные.
"Когда наступит мирная жизнь, независимо от того, сохранится мой дом или нет, я туда вернусь", - также сказал Авдеенко. Кроме того, по его словам, что у людей плохо с наличными деньгами, а оплата картами в городе почти не работает, магазины в городе работают не все.
"Лично мне солдаты Вооруженных сил Украины сказали: уезжайте отсюда, здесь не останется ничего живого", - добавил собеседник агентства.
Подача электроэнергии и откачка воды прекращены на шахтах на территории ЛНР, контролируемой Украиной, из-за этого загрязненная вода может выйти на поверхность и попасть в водоемы, загрязнив их, заявил Олег Авдеенко.
"В данный момент шахта "Тошковская" затоплена, потому что была прекращена подача электроэнергии с конца февраля. На остальные шахты 6 апреля в связи с военными действиями, согласно распоряжению министерства энергетики Украины, была прекращена подача электроэнергии и откачка воды на остальных шахтах", - сказал Авдеенко.
Он уточнил, что самой опасной с точки зрения экологии является шахта "Золотое", которая "держала" воду и обеспечивала безопасность ряда других шахт - "Карбонит" и "Угорская". Авдеенко подчеркнул, что вода на шахтах очень "агрессивная" - с химическими вредными присадками, и на сегодняшний день шахты затапливает, и в ближайшие 2-3 недели вода может выйти на поверхность после того, как шахты затопит.
"Если вода выйдет на поверхность, она в первую очередь попадет в речку Беленькую, потом в Донец, Дон и так далее", - сказал Авдеенко. По его словам, для предотвращения загрязнения нужно подводить к шахтам электроэнергию и использовать мощный насос, который сможет откачивать минимум 2 тысячи кубометров воды в час.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
Авдеенко сравнил последствия попадания загрязненных вод в речки с экологической катастрофой. Ее возможность прокомментировал для РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.
"Безусловно, какие-то аргументы в пользу экологической катастрофы есть. Но так, умозрительно, это не начало разговора: требуется для того, чтобы говорить об этом, целый ряд подходов к вопросу, чтобы можно было оценить ситуацию и выработать противоядие", - сказал Гофштейн. Он подчеркнул, что нужно знать параметры шахты: ее расположение, геологию, объем затопленного, скорость поступления воды, химический состав воды.
"Степень экологической опасности может варьироваться в очень больших пределах - от паники до здравых действий. Для того, чтобы говорить как специалист со специалистом, нужно перечисленные вещи узнать", - отметил он, еще раз подчеркнув, что состав воды и другие параметры шахты нужно анализировать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00Медиавойны
"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала