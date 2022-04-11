https://ria.ru/20220411/shakhty-1783010692.html

Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ

Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022

Шахты "Первомайскугля" в ЛНР подвергаются артобстрелам со стороны ВСУ

Все шахты предприятия "Первомайскуголь" оказались у линии боевого соприкосновения украинских войск и союзных сил ЛНР и России, периодически эти объекты попадают РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:57

2022-04-11T23:57

2022-04-11T23:59

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Все шахты предприятия "Первомайскуголь" оказались у линии боевого соприкосновения украинских войск и союзных сил ЛНР и России, периодически эти объекты попадают под артобстрелы, сообщил РИА Новости Олег Авдеенко, директор шахты "Тошковская", принадлежащей названному предприятию.Он уточнил, что речь идет об угольных шахтах, расположенных между городами Первомайск и Попасная."Обстановка тяжелая - ведутся обстрелы. Могу сказать по своей шахте: в нее попал снаряд", - сказал Авдеенко.Если в результате обстрелов на любой из этих шахт будет уничтожен копер - конструкция, установленная на поверхности и предназначенная для размещения подъемной установки, - шахту "точно можно будет хоронить", заключил собеседник агентства.Авдеенко рассказал также и о ситуации в Лисичанске, крупном промышленном центре, одном из старейших городов Донбасса, откуда он родом и где он был около недели назад."Когда наступит мирная жизнь, независимо от того, сохранится мой дом или нет, я туда вернусь", - также сказал Авдеенко. Кроме того, по его словам, что у людей плохо с наличными деньгами, а оплата картами в городе почти не работает, магазины в городе работают не все."Лично мне солдаты Вооруженных сил Украины сказали: уезжайте отсюда, здесь не останется ничего живого", - добавил собеседник агентства.Подача электроэнергии и откачка воды прекращены на шахтах на территории ЛНР, контролируемой Украиной, из-за этого загрязненная вода может выйти на поверхность и попасть в водоемы, загрязнив их, заявил Олег Авдеенко.Он уточнил, что самой опасной с точки зрения экологии является шахта "Золотое", которая "держала" воду и обеспечивала безопасность ряда других шахт - "Карбонит" и "Угорская". Авдеенко подчеркнул, что вода на шахтах очень "агрессивная" - с химическими вредными присадками, и на сегодняшний день шахты затапливает, и в ближайшие 2-3 недели вода может выйти на поверхность после того, как шахты затопит."Если вода выйдет на поверхность, она в первую очередь попадет в речку Беленькую, потом в Донец, Дон и так далее", - сказал Авдеенко. По его словам, для предотвращения загрязнения нужно подводить к шахтам электроэнергию и использовать мощный насос, который сможет откачивать минимум 2 тысячи кубометров воды в час.Авдеенко сравнил последствия попадания загрязненных вод в речки с экологической катастрофой. Ее возможность прокомментировал для РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн."Безусловно, какие-то аргументы в пользу экологической катастрофы есть. Но так, умозрительно, это не начало разговора: требуется для того, чтобы говорить об этом, целый ряд подходов к вопросу, чтобы можно было оценить ситуацию и выработать противоядие", - сказал Гофштейн. Он подчеркнул, что нужно знать параметры шахты: ее расположение, геологию, объем затопленного, скорость поступления воды, химический состав воды."Степень экологической опасности может варьироваться в очень больших пределах - от паники до здравых действий. Для того, чтобы говорить как специалист со специалистом, нужно перечисленные вещи узнать", - отметил он, еще раз подчеркнув, что состав воды и другие параметры шахты нужно анализировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс