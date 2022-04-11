https://ria.ru/20220411/shadaev-1783006418.html

Глава Минцифры встретился с нижегородскими сотрудниками IT

Глава Минцифры встретился с нижегородскими сотрудниками IT - РИА Новости, 11.04.2022

Глава Минцифры встретился с нижегородскими сотрудниками IT

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу с нижегородскими... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:00

2022-04-11T23:00

2022-04-11T23:00

нижегородская область

нижний новгород

россия

нижегородская область

технологии

максут шадаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу с нижегородскими представителями IT-отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.Во встрече приняли участие сотрудники почти 30 IT-компаний, представленных на территории Нижегородской области. В штате компаний работает более 6500 человек, годовой оборот – более 35 миллиардов рублей."Как рассказал Никитин, всего в регионе действует около 1500 IT-компаний и свыше 3800 индивидуальных IT-предпринимателей, общий штат которых насчитывает примерно 34 тысячи специалистов, а также около 1000 самозанятых IT-фрилансеров", - говорится в сообщении.Последние полтора месяца правительство Нижегородской области тесно взаимодействует с представителями отрасли. "Один из главных запросов IT-отрасли направлен на то, чтобы обеспечить загрузку, а также помочь с удержанием и привлечением кадров. Перед нами стоят масштабные задачи по импортозамещению программного обеспечения, предоставлению возможностей для поставок и обновления оборудования, создания собственных производств. Все это требует новых площадок. В связи с этим особую актуальность приобретает проект IT-кампуса", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В ходе визита в Нижний Новгород Шадаев посетил первый в России региональный центр поддержки и продвижения отечественного программного обеспечения, где ему продемонстрировали цифровые проекты развития региона в сферах IT, градостроительства, цифрового искусства, доступности цифровой среды для слабовидящих.Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области ведется создание реестра необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования, идет подготовка к запуску цифрового маркетплейса отечественных решений, компетенций и услуг IT-компаний и разработчиков."Центр поддержки отечественного программного обеспечения, созданный на базе центра искусственного интеллекта "Горький", займется вопросами консолидации регионального IT-сообщества для совместного продвижения Нижегородской области как IT-региона", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20220411/mintsifry-1782987961.html

https://ria.ru/20220407/it-1782307179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

нижний новгород, россия, нижегородская область, технологии, максут шадаев