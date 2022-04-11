https://ria.ru/20220411/shadaev-1783006418.html
Глава Минцифры встретился с нижегородскими сотрудниками IT
Глава Минцифры встретился с нижегородскими сотрудниками IT - РИА Новости, 11.04.2022
Глава Минцифры встретился с нижегородскими сотрудниками IT
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу с нижегородскими... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:00
2022-04-11T23:00
2022-04-11T23:00
нижегородская область
нижний новгород
россия
нижегородская область
технологии
максут шадаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу с нижегородскими представителями IT-отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.Во встрече приняли участие сотрудники почти 30 IT-компаний, представленных на территории Нижегородской области. В штате компаний работает более 6500 человек, годовой оборот – более 35 миллиардов рублей."Как рассказал Никитин, всего в регионе действует около 1500 IT-компаний и свыше 3800 индивидуальных IT-предпринимателей, общий штат которых насчитывает примерно 34 тысячи специалистов, а также около 1000 самозанятых IT-фрилансеров", - говорится в сообщении.Последние полтора месяца правительство Нижегородской области тесно взаимодействует с представителями отрасли. "Один из главных запросов IT-отрасли направлен на то, чтобы обеспечить загрузку, а также помочь с удержанием и привлечением кадров. Перед нами стоят масштабные задачи по импортозамещению программного обеспечения, предоставлению возможностей для поставок и обновления оборудования, создания собственных производств. Все это требует новых площадок. В связи с этим особую актуальность приобретает проект IT-кампуса", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В ходе визита в Нижний Новгород Шадаев посетил первый в России региональный центр поддержки и продвижения отечественного программного обеспечения, где ему продемонстрировали цифровые проекты развития региона в сферах IT, градостроительства, цифрового искусства, доступности цифровой среды для слабовидящих.Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области ведется создание реестра необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования, идет подготовка к запуску цифрового маркетплейса отечественных решений, компетенций и услуг IT-компаний и разработчиков."Центр поддержки отечественного программного обеспечения, созданный на базе центра искусственного интеллекта "Горький", займется вопросами консолидации регионального IT-сообщества для совместного продвижения Нижегородской области как IT-региона", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20220411/mintsifry-1782987961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, нижегородская область, технологии, максут шадаев
Глава Минцифры встретился с нижегородскими сотрудниками IT
Глава Минцифры Шадаев встретился с нижегородскими сотрудниками IT
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу с нижегородскими представителями IT-отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во встрече приняли участие сотрудники почти 30 IT-компаний, представленных на территории Нижегородской области
. В штате компаний работает более 6500 человек, годовой оборот – более 35 миллиардов рублей.
"Как рассказал Никитин, всего в регионе действует около 1500 IT-компаний и свыше 3800 индивидуальных IT-предпринимателей, общий штат которых насчитывает примерно 34 тысячи специалистов, а также около 1000 самозанятых IT-фрилансеров", - говорится в сообщении.
Последние полтора месяца правительство Нижегородской области тесно взаимодействует с представителями отрасли. "Один из главных запросов IT-отрасли направлен на то, чтобы обеспечить загрузку, а также помочь с удержанием и привлечением кадров. Перед нами стоят масштабные задачи по импортозамещению программного обеспечения, предоставлению возможностей для поставок и обновления оборудования, создания собственных производств. Все это требует новых площадок. В связи с этим особую актуальность приобретает проект IT-кампуса", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В ходе визита в Нижний Новгород
Шадаев посетил первый в России
региональный центр поддержки и продвижения отечественного программного обеспечения, где ему продемонстрировали цифровые проекты развития региона в сферах IT, градостроительства, цифрового искусства, доступности цифровой среды для слабовидящих.
Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области ведется создание реестра необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования, идет подготовка к запуску цифрового маркетплейса отечественных решений, компетенций и услуг IT-компаний и разработчиков.
"Центр поддержки отечественного программного обеспечения, созданный на базе центра искусственного интеллекта "Горький", займется вопросами консолидации регионального IT-сообщества для совместного продвижения Нижегородской области как IT-региона", - отметил Никитин.