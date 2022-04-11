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Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи - РИА Новости, 11.04.2022
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Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи
Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи - РИА Новости, 11.04.2022
Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи
Пользователи "Мегафона" пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:44
2022-04-11T19:23
общество
технологии
архангельск
москва
мурманск
мегафон
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи "Мегафона" пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов и интернет-ресурсов; при этом в компании сообщают, что работают над устранением неполадок. В компании РИА Новости сообщили, что "у ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могли наблюдаться проблемы с голосовыми вызовами и мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи. Все ресурсы специалистов компании были направлены на скорейшее восстановление сервисов в полном объеме и в течение двух часов они были полностью восстановлены", - сообщили в компании.Согласно Downdetector, по состоянию на 16.15 мск было зафиксировано 1 456 жалоб: 63% пользователей жалуются на отсутствие сигнала, 20% - на сбои в работе мобильного интернета, еще 18% - на неполадки с мобильными телефонами.
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общество, технологии, архангельск, москва, мурманск, мегафон
15:44 11.04.2022 (обновлено: 19:23 11.04.2022)
 
Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи

Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон оператора связи "Мегафон"
Павильон оператора связи Мегафон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон оператора связи "Мегафон"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи "Мегафона" пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов и интернет-ресурсов; при этом в компании сообщают, что работают над устранением неполадок.

В компании РИА Новости сообщили, что "у ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могли наблюдаться проблемы с голосовыми вызовами и мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи. Все ресурсы специалистов компании были направлены на скорейшее восстановление сервисов в полном объеме и в течение двух часов они были полностью восстановлены", - сообщили в компании.

Согласно Downdetector, по состоянию на 16.15 мск было зафиксировано 1 456 жалоб: 63% пользователей жалуются на отсутствие сигнала, 20% - на сбои в работе мобильного интернета, еще 18% - на неполадки с мобильными телефонами.
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