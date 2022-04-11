https://ria.ru/20220411/set-1782928692.html

Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи

Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи - РИА Новости, 11.04.2022

Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи

Пользователи "Мегафона" пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:44

2022-04-11T15:44

2022-04-11T19:23

общество

технологии

архангельск

москва

мурманск

мегафон

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи "Мегафона" пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов и интернет-ресурсов; при этом в компании сообщают, что работают над устранением неполадок. В компании РИА Новости сообщили, что "у ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могли наблюдаться проблемы с голосовыми вызовами и мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи. Все ресурсы специалистов компании были направлены на скорейшее восстановление сервисов в полном объеме и в течение двух часов они были полностью восстановлены", - сообщили в компании.Согласно Downdetector, по состоянию на 16.15 мск было зафиксировано 1 456 жалоб: 63% пользователей жалуются на отсутствие сигнала, 20% - на сбои в работе мобильного интернета, еще 18% - на неполадки с мобильными телефонами.

https://ria.ru/20220405/yandeks-1781909965.html

архангельск

москва

мурманск

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, архангельск, москва, мурманск, мегафон