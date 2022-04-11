15:44 11.04.2022 (обновлено: 19:23 11.04.2022)
Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи
Мегафон устранил сбой в работе мобильной связи
Павильон оператора связи "Мегафон"
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи "Мегафона" пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов и интернет-ресурсов; при этом в компании сообщают, что работают над устранением неполадок.
В компании РИА Новости сообщили, что "у ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могли наблюдаться проблемы с голосовыми вызовами и мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи. Все ресурсы специалистов компании были направлены на скорейшее восстановление сервисов в полном объеме и в течение двух часов они были полностью восстановлены", - сообщили в компании.
Согласно Downdetector, по состоянию на 16.15 мск было зафиксировано 1 456 жалоб: 63% пользователей жалуются на отсутствие сигнала, 20% - на сбои в работе мобильного интернета, еще 18% - на неполадки с мобильными телефонами.
В компании РИА Новости сообщили, что "у ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могли наблюдаться проблемы с голосовыми вызовами и мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи. Все ресурсы специалистов компании были направлены на скорейшее восстановление сервисов в полном объеме и в течение двух часов они были полностью восстановлены", - сообщили в компании.
Согласно Downdetector, по состоянию на 16.15 мск было зафиксировано 1 456 жалоб: 63% пользователей жалуются на отсутствие сигнала, 20% - на сбои в работе мобильного интернета, еще 18% - на неполадки с мобильными телефонами.
5 апреля, 15:35В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой