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Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции - РИА Новости, 11.04.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции
Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции - РИА Новости, 11.04.2022
Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции
Москва разрабатывает сервис по обмену информацией о выпускаемой в РФ продукции, он будет запущен в ближайшее время, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:46
2022-04-11T19:46
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
россия
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва разрабатывает сервис по обмену информацией о выпускаемой в РФ продукции, он будет запущен в ближайшее время, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в середине марте запущен онлайн-сервис для подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. На текущий момент уже получено 48 заявок на подбор поставщиков. На включение в реестр альтернативных поставщиков поступило 63 заявки. Эти компании и их продукцию будут предлагать на рынке как Москвы, так и России.
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москва, экономика, россия, технологии, владислав овчинский
19:46 11.04.2022
 

Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва разрабатывает сервис по обмену информацией о выпускаемой в РФ продукции, он будет запущен в ближайшее время, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Мы сейчас по поручению мэра работаем вместе с профильными департаментами правительства по созданию сервиса, и он в самое ближайшее время будет запущен, который позволит нам производить региональную интеграцию, региональный обмен информацией о тех производствах, о той продукции, которая выпускается в нашей стране. На самом деле у нас страна богата на производства, у нас много внутреннего сырья и продукции", - сказал Овчинский в ходе пресс-конференции.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в середине марте запущен онлайн-сервис для подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. На текущий момент уже получено 48 заявок на подбор поставщиков. На включение в реестр альтернативных поставщиков поступило 63 заявки. Эти компании и их продукцию будут предлагать на рынке как Москвы, так и России.
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:55Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономикаРоссияТехнологииВладислав Овчинский
 
 
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