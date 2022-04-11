https://ria.ru/20220411/servis-1782982455.html

Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции

Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции - РИА Новости, 11.04.2022

Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции

Москва разрабатывает сервис по обмену информацией о выпускаемой в РФ продукции, он будет запущен в ближайшее время, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:46

2022-04-11T19:46

2022-04-11T19:46

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

россия

технологии

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149419/36/1494193666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c1c5256061f46af8a565360e9162d8a.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва разрабатывает сервис по обмену информацией о выпускаемой в РФ продукции, он будет запущен в ближайшее время, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в середине марте запущен онлайн-сервис для подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. На текущий момент уже получено 48 заявок на подбор поставщиков. На включение в реестр альтернативных поставщиков поступило 63 заявки. Эти компании и их продукцию будут предлагать на рынке как Москвы, так и России.

https://ria.ru/20220315/importozameschenie-1778269005.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экономика, россия, технологии, владислав овчинский