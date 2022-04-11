Москва разрабатывает информсервис о выпускаемой в России продукции
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва разрабатывает сервис по обмену информацией о выпускаемой в РФ продукции, он будет запущен в ближайшее время, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Мы сейчас по поручению мэра работаем вместе с профильными департаментами правительства по созданию сервиса, и он в самое ближайшее время будет запущен, который позволит нам производить региональную интеграцию, региональный обмен информацией о тех производствах, о той продукции, которая выпускается в нашей стране. На самом деле у нас страна богата на производства, у нас много внутреннего сырья и продукции", - сказал Овчинский в ходе пресс-конференции.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в середине марте запущен онлайн-сервис для подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. На текущий момент уже получено 48 заявок на подбор поставщиков. На включение в реестр альтернативных поставщиков поступило 63 заявки. Эти компании и их продукцию будут предлагать на рынке как Москвы, так и России.