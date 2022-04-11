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МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
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МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС
МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС
Правительство Сербии должно поддерживать внешнюю политику Евросоюза, в том числе санкции, если хочет стать членом ЕС, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:53
2022-04-11T18:53
в мире
сербия
германия
мид германии
европа
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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Правительство Сербии должно поддерживать внешнюю политику Евросоюза, в том числе санкции, если хочет стать членом ЕС, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."То же самое касается и других стран Западных Балканах, которые в эти дни дали четко понять, что они связывают свое будущее, свою безопасность с Европейским союзом. Большинство поэтому придерживается европейских санкций. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые страны, например, Сербию", – сказала Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.По ее словам, "если кто-то хотел бы стать членом Европейского союза, чего хочет Сербия, то центральное значение имеет поддержка в такие моменты внешней политики Европейского союза и поддержка соответствующих санкций".
https://ria.ru/20220411/berbok-1782973569.html
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в мире, сербия, германия, мид германии, европа
18:53 11.04.2022
 
МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС

МИД Германии: Сербия должна поддерживать европейские санкции, если хочет стать членом ЕС

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Правительство Сербии должно поддерживать внешнюю политику Евросоюза, в том числе санкции, если хочет стать членом ЕС, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"То же самое касается и других стран Западных Балканах, которые в эти дни дали четко понять, что они связывают свое будущее, свою безопасность с Европейским союзом. Большинство поэтому придерживается европейских санкций. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые страны, например, Сербию", – сказала Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
По ее словам, "если кто-то хотел бы стать членом Европейского союза, чего хочет Сербия, то центральное значение имеет поддержка в такие моменты внешней политики Европейского союза и поддержка соответствующих санкций".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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