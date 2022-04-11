https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782976602.html

МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС

МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС - РИА Новости, 11.04.2022

МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС

Правительство Сербии должно поддерживать внешнюю политику Евросоюза, в том числе санкции, если хочет стать членом ЕС, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:53

2022-04-11T18:53

2022-04-11T18:53

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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Правительство Сербии должно поддерживать внешнюю политику Евросоюза, в том числе санкции, если хочет стать членом ЕС, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."То же самое касается и других стран Западных Балканах, которые в эти дни дали четко понять, что они связывают свое будущее, свою безопасность с Европейским союзом. Большинство поэтому придерживается европейских санкций. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые страны, например, Сербию", – сказала Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.По ее словам, "если кто-то хотел бы стать членом Европейского союза, чего хочет Сербия, то центральное значение имеет поддержка в такие моменты внешней политики Европейского союза и поддержка соответствующих санкций".

https://ria.ru/20220411/berbok-1782973569.html

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Севастиан Котов

в мире, сербия, германия, мид германии, европа