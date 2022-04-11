https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782963978.html
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России - РИА Новости, 11.04.2022
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:54
2022-04-11T17:54
2022-04-11T18:02
россия
в мире
санкции
евросоюз
санкции в отношении россии
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза."Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, санкции, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель
17:54 11.04.2022 (обновлено: 18:02 11.04.2022)
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России
Главы МИД Евросоюза не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России
БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза.
"Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение", - сказал он.