https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782963978.html

Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России

Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России - РИА Новости, 11.04.2022

Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России

Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:54

2022-04-11T17:54

2022-04-11T18:02

россия

в мире

санкции

евросоюз

санкции в отношении россии

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза."Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение", - сказал он.

https://ria.ru/20220411/spg-1782910142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, санкции, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель