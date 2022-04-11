Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782963978.html
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России - РИА Новости, 11.04.2022
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:54
2022-04-11T18:02
россия
в мире
санкции
евросоюз
санкции в отношении россии
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза."Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение", - сказал он.
https://ria.ru/20220411/spg-1782910142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e2d2c4d2f3b66b0539c9d2157ba39df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, санкции, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель
17:54 11.04.2022 (обновлено: 18:02 11.04.2022)
 
Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России

Главы МИД Евросоюза не приняли решений по санкциям против нефти и газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза.
"Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение", - сказал он.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 14:18
В "Атон" предупредили об угрозе для Энергостратегии из-за санкций Евросоюза
 
РоссияВ миреСанкцииЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала