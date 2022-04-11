https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782910521.html

Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора

Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора - РИА Новости, 11.04.2022

Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора

Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора, говорится в заявлении МИД Канады. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:20

2022-04-11T14:20

2022-04-11T15:01

канада

санкции в отношении россии

россия

кронштадт

курганский машиностроительный завод

оао "никиэт"

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора, говорится в заявлении МИД Канады."Глава МИД Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции... новыми мерами вводятся ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора", - указано в заявлении.Под новые санкции Канады против России попали производители ракет "Искандер" и беспилотников, Московский физико-технический институт, а также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, следует из представленного на сайте МИД Канады списка санкций.В список санкций попали конструкторское бюро машиностроения в Коломне, занимающееся производством военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер", компания-производитель БПЛА "Кронштадт", Курганский машиностроительный завод, Московский физико-технический институт, НПП "Исток", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", "Интеграл СПб", НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля, АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Миасский машиностроительный завод" и ряд других предприятий.

https://ria.ru/20220407/kanada-1782410038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

канада, санкции в отношении россии, россия, кронштадт, курганский машиностроительный завод, оао "никиэт", московский физико-технический институт