https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782910521.html
Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора
Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора - РИА Новости, 11.04.2022
Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора
Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора, говорится в заявлении МИД Канады. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:20
2022-04-11T14:20
2022-04-11T15:01
канада
санкции в отношении россии
россия
кронштадт
курганский машиностроительный завод
оао "никиэт"
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора, говорится в заявлении МИД Канады."Глава МИД Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции... новыми мерами вводятся ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора", - указано в заявлении.Под новые санкции Канады против России попали производители ракет "Искандер" и беспилотников, Московский физико-технический институт, а также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, следует из представленного на сайте МИД Канады списка санкций.В список санкций попали конструкторское бюро машиностроения в Коломне, занимающееся производством военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер", компания-производитель БПЛА "Кронштадт", Курганский машиностроительный завод, Московский физико-технический институт, НПП "Исток", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", "Интеграл СПб", НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля, АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Миасский машиностроительный завод" и ряд других предприятий.
https://ria.ru/20220407/kanada-1782410038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, санкции в отношении россии, россия, кронштадт, курганский машиностроительный завод, оао "никиэт", московский физико-технический институт
14:20 11.04.2022 (обновлено: 15:01 11.04.2022)
Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора
МИД Канады анонсировал санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора