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МИД Литвы: ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России - РИА Новости, 11.04.2022
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МИД Литвы: ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России
МИД Литвы: ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России - РИА Новости, 11.04.2022
МИД Литвы: ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией", работа идет над... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:58
2022-04-11T10:58
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией", работа идет над достижением единой позиции стран-членов."Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, литва, мид литвы, украина, донбасс, владимир путин, санкции в отношении россии, экономика
10:58 11.04.2022
 
МИД Литвы: ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России

Глава МИД Литвы сообщил, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией", работа идет над достижением единой позиции стран-членов.
"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", - сообщил он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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