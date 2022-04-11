Украинский депутат пожаловался, что западные компании не уходят из России
Депутат Рады Железняк пожаловался, что компании из Франции и Италии не уходят из России
Здание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что компании из Китая, Индии, Франции, Италии, Австрии и Венгрии отказываются прекращать работу в России, вопреки давлению Киева.
По его словам, из 900 международных компаний, работающих на Украине и в России, 200 упорно отказываются прекращать деятельность в РФ. Среди них такие крупные организации, как Metro, Societe General, Danon, Leroy Merlin, Anheuser-Busch InBev.
Он является одним из разработчиков законопроекта, повышающего налоги на Украине для работающих в России международных компаний в полтора раза. Документ принят Радой в первом чтении.
Вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко ранее признал этот закон дискриминационным и отметил, что многие предприятия будут его обжаловать. Корниенко также отмечал, что финансовая экономическая составляющая этого закона несущественная, так как налоги сейчас на Украине снижены, данный документ гораздо более важен как элемент психологического давления на западный бизнес с тем, чтобы он уходил из России.
Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.