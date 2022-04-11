09:57 11.04.2022 (обновлено: 10:01 11.04.2022)
Главы МИД стран Евросоюза обсудят новые санкции против России
Главы МИД стран ЕС обсудят новые шаги из-за ситуации на Украине, включая санкции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией на Украине, включая санкции против РФ, заявил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Санкции всегда на повестке. Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и, конечно, министры будут обсуждать дальнейшие шаги", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.