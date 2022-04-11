https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782848469.html

Главы МИД стран Евросоюза обсудят новые санкции против России

Главы МИД стран Евросоюза обсудят новые санкции против России - РИА Новости, 11.04.2022

Главы МИД стран Евросоюза обсудят новые санкции против России

Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией на Украине, включая санкции против РФ, заявил перед... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:57

2022-04-11T09:57

2022-04-11T10:01

санкции в отношении россии

в мире

россия

евросоюз

жозеп боррель

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией на Украине, включая санкции против РФ, заявил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Санкции всегда на повестке. Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и, конечно, министры будут обсуждать дальнейшие шаги", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, украина