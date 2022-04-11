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Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/s-300-1782989426.html
Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет
Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет - РИА Новости, 11.04.2022
Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет
США не располагают доказательствами, что российские войска уничтожили системы ПВО С-300, которые были недавно получены Украиной из Словакии, сообщил... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T20:11
2022-04-11T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
словакия
украина
россия
сша
пентагон
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не располагают доказательствами, что российские войска уничтожили системы ПВО С-300, которые были недавно получены Украиной из Словакии, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.Чиновник напомнил, что власти Словакии опровергли сообщения, появившиеся в ряде СМИ, об уничтожении комплексов ПВО советского производства, о передаче которых Украине было объявлено на прошлой неделе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, словакия, украина, россия, сша, пентагон, ситуация в днр и лнр
20:11 11.04.2022
 
Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет

Пентагон не имеет доказательств уничтожения Россией С-300, переданных Словакией Украине

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не располагают доказательствами, что российские войска уничтожили системы ПВО С-300, которые были недавно получены Украиной из Словакии, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы видели авиаудар, нанесенный вчера по международному аэропорту Днепра. Мы считаем, что часть его инфраструктуры была уничтожена. Но у нас нет свидетельств, что они уничтожили систему С-300. И у нас нет свидетельств, которые бы позволяли заключить, что эта система была словацкая", - сказал он на брифинге.
Чиновник напомнил, что власти Словакии опровергли сообщения, появившиеся в ряде СМИ, об уничтожении комплексов ПВО советского производства, о передаче которых Украине было объявлено на прошлой неделе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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