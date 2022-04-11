Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет
Пентагон не имеет доказательств уничтожения Россией С-300, переданных Словакией Украине
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не располагают доказательствами, что российские войска уничтожили системы ПВО С-300, которые были недавно получены Украиной из Словакии, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы видели авиаудар, нанесенный вчера по международному аэропорту Днепра. Мы считаем, что часть его инфраструктуры была уничтожена. Но у нас нет свидетельств, что они уничтожили систему С-300. И у нас нет свидетельств, которые бы позволяли заключить, что эта система была словацкая", - сказал он на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.