https://ria.ru/20220411/s-300-1782989426.html

Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет

Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет - РИА Новости, 11.04.2022

Пентагон: доказательств уничтожения переданных Словакией Украине С-300 нет

США не располагают доказательствами, что российские войска уничтожили системы ПВО С-300, которые были недавно получены Украиной из Словакии, сообщил... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:11

2022-04-11T20:11

2022-04-11T20:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

словакия

украина

россия

сша

пентагон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не располагают доказательствами, что российские войска уничтожили системы ПВО С-300, которые были недавно получены Украиной из Словакии, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.Чиновник напомнил, что власти Словакии опровергли сообщения, появившиеся в ряде СМИ, об уничтожении комплексов ПВО советского производства, о передаче которых Украине было объявлено на прошлой неделе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/azovstal-1782921876.html

словакия

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, словакия, украина, россия, сша, пентагон, ситуация в днр и лнр